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رفقة امير العماري.. حديث كاساس في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان

رياضة

2024-09-04 | 07:04
رفقة امير العماري.. حديث كاساس في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، صعوبة مباراة عمان في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 يوم غد الخميس، فيما بين ان جميع اللاعبين في المنتخب يريدون تحقيق الفوز واللعب.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان، ان مواجهة عمان ستكون صعبة، حيث انه في كأس الخليج خلال مباراتين في الوقت الأصلي لم نتمكن من الفوز عليه، مبينا ان معسكر الدوحة كان مفيد جداً، ويجب مراعاة مواعيد انطلاق المسابقات المحلية فبعض اللاعبين كانوا غير جاهزين.

وأضاف، لا توجد مشكلة في خط دفاع منتخبنا، أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي استقبلوا أهدافا كثيرة فهل يعني أن هذه الفرق ضعيفة؟، مشيرا الى ان جميع اللاعبين في المنتخب يريدون تحقيق الفوز واللعب، وهذا ما يحب ان يعلمه الجمهور العراقي.

وتابع، دعم الجماهير العراقية كبير لنا خصوصا التي تتواجد في الملعب عندما ينخفض مستوى اللاعب في الملعب هذه لحظات نحتاج للجماهير العراقية في المباراة.

في المقابل، قال لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري ان عُمان فريق جيد ولكن علينا كلاعبين أن نكون أفضل منهم في الملعب، موضحا ان المباراة صعبة ولكن بدعم الجمهور في الملعب سنفوز على عُمان.

ويفتح ملعب البصرة الدولي أبوابه لاستضافة قمة عربية من العيار الثقيل، تجمع بين العراق وعمان في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساءً بتوقيت العراق (الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024)، الثامنة بتوقيت عمان.

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رفقة امير العماري

حديث كاساس

المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان

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