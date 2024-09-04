رفقة امير العماري.. حديث كاساس في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وعمان، ان مواجهة عمان ستكون صعبة، حيث انه في كأس الخليج خلال مباراتين في الوقت الأصلي لم نتمكن من الفوز عليه، مبينا ان معسكر الدوحة كان مفيد جداً، ويجب مراعاة مواعيد انطلاق المسابقات المحلية فبعض اللاعبين كانوا غير جاهزين.وأضاف، لا توجد مشكلة في خط دفاع منتخبنا، أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي استقبلوا أهدافا كثيرة فهل يعني أن هذه الفرق ضعيفة؟، مشيرا الى ان جميع اللاعبين في المنتخب يريدون تحقيق الفوز واللعب، وهذا ما يحب ان يعلمه الجمهور العراقي.وتابع، دعم الجماهير العراقية كبير لنا خصوصا التي تتواجد في الملعب عندما ينخفض مستوى اللاعب في الملعب هذه لحظات نحتاج للجماهير العراقية في المباراة.في المقابل، قال لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري ان عُمان فريق جيد ولكن علينا كلاعبين أن نكون أفضل منهم في الملعب، موضحا ان المباراة صعبة ولكن بدعم الجمهور في الملعب سنفوز على عُمان.ويفتح ملعب الدولي أبوابه لاستضافة قمة عربية من العيار الثقيل، تجمع بين العراق وعمان في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساءً بتوقيت العراق (الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024)، الثامنة بتوقيت عمان.