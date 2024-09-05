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البحرين تتغلب على استراليا بافتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تغلب المنتخب البحريني، اليوم الخميس، بهدف وحيد على المنتخب الأسترالي في افتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب منتخب أستراليا، كبوس سوبر في مدينة غولد كوست الأسترالية، لكن في الشوط الثاني استطاع المنتخب البحريني من تسجيل الهدف الوحيد في الفوز في المباراة.
وينافس المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة (C) بتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال أميركا 2026، ومعه منتخب اليابان وأستراليا والسعودية وإندونيسيا والصين
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