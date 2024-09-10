رونالدو يتغنى بذكرياته مع مدريد ويتطرق لصفقة مبابي.. ماذا قال؟

وكان لعب لريال مدريد لمدة 9 سنوات خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وحقق معه العديد من الألقاب وأبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.كما أصبح رونالدو مع ريال مدريد الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.وفي فيديو جديد نشره صاحب الـ39 عاما عبر قناته على "يوتيوب" مع ريو فرديناند، عن فترته في ريال مدريد وكيف كانت بطولة دوري الأبطال بالنسبة للميرينغي.وقال رونالدو: "ريال مدريد من الفرق التي لا تستسلم تحت الضغط، يقول الناس إنهم محظوظون في دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر ليس كذلك".وأضاف: "إنهم مستعدون لهذه اللحظات، يتمتع البرنابيو بهالة مختلفة، الطاقة تكون مختلفة عندما تذهب الفرق الكبيرة إلى هناك، ولهذا يستطيعون التسجيل في الأوقات القاتلة".قال رونالدو عن النسخة الحالية من الفريق الملكي: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في تاريخ كرة القدم.. الآن، إذا قلت إن مدريد سيكون أفضل أم لا، فنحن لا نعرف".وتابع: "كيليان مبابي موجود الآن، أعتقد أن ريال مدريد سيظل قويًا، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيكون أفضل من العام الماضي، الله وحده يعلم، لذا لننتظر ونرى، لديهم لاعبون رائعون وفريق رائع.. أعتقد أنهم سيكونون أحد الأفضل في العالم".استعاد النجم البرتغالي ذكرياته عن وقته في البرنابيو بقوله: "لقد فزت بالعديد من الألقاب مع مدريد، وفزت بكل شيء، كان من دواعي سروري اللعب لريال مدريد لمدة 9 مواسم والفوز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".وواصل: "أنا أحب ريال مدريد.. عندما وصلت، كنت أغلى لاعب في التاريخ، وهذا شكل ضغطا، لكنني آمنت بنفسي بعدما فزت بجائزة الكرة الذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت أعلم أنني سأبلي بلاءً حسنًا لأنني أؤمن بموهبتي ومهاراتي".واستطرد: "كان الأمر صعبًا بالذهاب إلى بلد مختلف، لكني كنت أبلغ من العمر 24 عامًا فقط، وكان واضحًا أنني سأصنع التاريخ.. لقد كان تحديًا وأحببت أن أثبت للناس خطأهم.. كنت سعيدًا جدًا في مدريد".وفي سياق متصل، تحدث رونالدو عن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي قائلا: "أعتقد أنه سيبلي بلاءً حسنًا، هيكل النادي جيد ومتين، لديهم مدرب رائع، ثم هناك الرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان هناك لفترة طويلة".وأوضح: "أعتقد أنه لن يواجه صعوبات كبيرة بسبب موهبته، لقد أظهر ذلك بالفعل، يمكن أن يكون مبابي هو الفائز التالي بجائزة الكرة الذهبية، وكذلك إيرلينغ هالاند، جود بيلينغهام، ولامين يامال".كما تحدث رونالدو عن زميله السابق بيبي قائلا: "عندما تصل إلى سن معينة، فإن المفتاح هو عقلك، إذا عاملت جسدك جيدًا لفترة طويلة، فسوف يحترمك، إذا كنت تريد اللعب لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى، فيجب أن تتمتع بعقلية جيدة وتهتم بلعبتك، بيبي وأنا مثال جيد، نحن نعتني بأنفسنا جيدًا.. إنه محترف للغاية خارج الملعب".وأخيرًا، تحدث كريستيانو عن دوافعه في سنه الحالي مع قربه من إتمام عامه الـ40 بقوله: "عندما ينتهي الموسم، أشعر بحماس أكبر مرة أخرى، إذا لم يكن الأمر سيئًا، لدي حماس، فأنا مدمن على كرة القدم، وتسجيل الأهداف واللعب بمستوى جيد".