فينيسيوس يثير سخط بيريز.. هل يرحل عن ريال مدريد؟

وحصلت إسبانيا بالاشتراك مع والمغرب، على حق نهائيات كأس العالم بعد أقل من 6 سنوات من الآن، لتُقام للمرة الأولى تاريخيا في قارتين مختلفتين.لكن تجدر الإشارة إلى أن ضربة البداية ستكون في أمريكا الجنوبية، من بوابة الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وتشيلي، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاقة أول نسخة في تاريخ كأس العالم.*لماذا غضب بيريز من فينيسيوس؟طلب فينيسيوس خلال وقت سابق عبر تصريحات إعلامية، من الدولي لكرة القدم "فيفا"، سحب حق كأس العالم 2030 من إسبانيا، حال لم يتخلص الإسبان من الهتافات العنصرية في ملاعب كرة القدم.وتقول صحيفة "سبورت" الكتالونية في هذا الصدد إن تصريحات فينيسيوس جونيور لم تنل إعجاب ناديه الأسطوري فلورنتينو بيريز، خاصة في ظل مساعي الأخير لإقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب ريال العريق "سانتياغو برنابيو".وأفاد المصدر بأن "بيريز يشعر بالانزعاج بشكل متزايد، ولا يرغب أبدا في أن يخسر التحدي الخاص بتنظيم نهائي كأس العالم على ملعب ناديه".وأشارت الصحيفة إلى أن "تصريحات فينيسيوس المتزايدة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، مع مواطنه وزميله رودريغو غوس، أثارت حالة من الاستياء بشكل عام داخل أروقة ريال مدريد".وأوضحت أن "الثنائي لا يميل للتحدث كثيرا أمام وسائل الإعلام الإسبانية، لكنهما يفضلان الهيمنة على العناوين الرئيسية عندما يعودان إلى البرازيل، كما فعلا خلال الأسبوع الماضي".