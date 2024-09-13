وفاة "الوحش".. من هو؟

– محلي

توفي البيلاروسي، إيليا يفيمشيك الملقب بأضخم لاعب كمال أجسام في العالم بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما.

إيليا المعروف باسم "جوليم" يأكل 7 مرات في ويستهلك 16500 سعر حراري، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلوغرام من شرائح اللحم، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولقب بطل كمال الأجسام باسم "الوحش الذي يزن 340 رطلاً (قرابة 140 كيلوغرام)".

ويبلغ طوله 6 أقدام و1 بوصة (قرابة 186 سم) ولصدره وعضلة ذات رأسين يبلغ طولها 25 بوصة (قرابة 63 سم).

ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 سبتمبر، بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف.

وقالت آنا لوسائل الإعلام المحلية البيلاروسية: "لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا".

وأضافت: "بدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أعطاني الرهيبة بأن دماغه قد مات".

وأفادت صحيفة كومرسانت الروسية: "في 6 ايلول، أصيب الرياضي بنوبة قلبية ودخل في غيبوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 أيلول".

وبينما لم يكن يتنافس على المستوى المهني، رمزا على بأكثر من 300 ألف متابع على إنستغرام، حيث يرى المعجبون أنه يتخطى حدود القدرات البشرية.

وعاش لاعب كمال الأجسام في بيلاروسيا، تليها جمهورية التشيك والولايات المتحدة ودبي.

وفي المدرسة في بيلاروسيا، ورد أنه كان يزن 70 كيلوغرام، ولم يكن قادرًا على القيام بتمرين ضغط واحد.

وقال: "تحولي هو نتيجة لسنوات من التدريب الشاق والانضباط، إلى جانب فهم فسيولوجيا التمرين والتغذية".

إنه ليس أول لاعب كمال أجسام يموت في سن مبكرة مؤخرًا، ومن المرجح أن يثير وفاته تساؤلات حول المخاطر الصحية المرتبطة بكمال الأجسام.