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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أرنولد

رياضة

2024-10-08 | 12:06
ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أرنولد
المصدر:
موقع كووورة
669 مشاهدة

يتمسك نادي ريال مدريد بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال مدريد قرر إبرام صفقة أرنولد في كانون الثاني المقبل، عقب إصابة داني كارفاخال وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان المسؤولون والمدربون في ريال مدريد يخططون للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن في المستقبل القريب أو البعيد منذ بداية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن إصابة كارفاخال غيرت الكثير مما كان مخططا في البداية، وأكسبت هذا الملف أهمية إضافية.

وأوضحت أن أرنولد الذي ينتهي عقده هذا الموسم مع ليفربول، يعد الاسم الأبرز على طاولة ريال مدريد، رغم أن الملكي لم يتحرك لضمه حتى الآن.

وذكرت أن خطة ريال مدريد هي الانتظار حتى كانون الثاني ثم بدء المفاوضات بشأن ضم أرنولد مجانا في الصيف.

وكشفت أن ريال مدريد سيرى وضع الفريق واستجابته أولا خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الميركاتو الشتوي، قبل أن يقرر إذا كان ينوي تسريع الصفقة وحسمها في يناير أو الانتظار حتى الصيف.

وقالت الصحيفة إن ألكسندر أرنولد يظهر رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بسبب العلاقة الممتازة التي تربطه بجود بيلينجهام نجم الملكي.
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