ريال مدريد يخطط للتعاقد مع أرنولد

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال قرر إبرام صفقة أرنولد في كانون الثاني المقبل، عقب إصابة داني كارفاخال وتأكد غيابه لنهاية الموسم.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان المسؤولون والمدربون في ريال يخططون للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن في المستقبل القريب أو البعيد منذ بداية الموسم الحالي.وأشارت إلى أن إصابة كارفاخال غيرت مما كان مخططا في البداية، وأكسبت هذا الملف أهمية إضافية.وأوضحت أن أرنولد الذي ينتهي عقده هذا الموسم مع ليفربول، يعد الاسم الأبرز على طاولة ريال مدريد، رغم أن الملكي لم يتحرك لضمه حتى الآن.وذكرت أن خطة ريال هي الانتظار حتى كانون الثاني ثم بدء المفاوضات بشأن ضم أرنولد مجانا في الصيف.وكشفت أن ريال سيرى وضع واستجابته أولا خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الميركاتو الشتوي، قبل أن يقرر إذا كان ينوي تسريع الصفقة وحسمها في يناير أو الانتظار حتى الصيف.وقالت الصحيفة إن ألكسندر أرنولد يظهر رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بسبب العلاقة الممتازة التي تربطه بجود بيلينجهام نجم الملكي.