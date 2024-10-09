صدمة جديدة لريال مدريد.. ما مصير ميليتاو؟

نيوز – رياضة

منيت آمال النجم البرازيلي إديري ميليتاو في المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 أمام تشيلي وبيرو، بخيبة أمل بعد تأكد إصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة من الزمن.

وتعرض نجم الدفاع الملكي لإصابة في مباراة فياريال الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث كشفت وسائل إعلام إسبانية أنّ الإصابة عبارة عن تمزق عضلي، سيبعده مبدئيا عن الملاعب لمدة 10 أيام، غير أن التخوف يسود وسط الجهاز الطبي لبطل أوروبا، إذ أن الإصابة الحالية هي تفاقم لإصابة كان تعرض لها في بداية الموسم.

ونخصص هذا الموضوع للإجابة على السؤال ما هي إصابة إيدير ميليتاو؟ وعن آخر الأنباء المرتبطة بغيابه عن المنتخب البرازيلي.

ما هي إصابة إيدير ميليتاو؟

ويعتبر إدير ميليتاو الذي تعاقد معه الفريق الملكي من نادي بورتو البرتغالي قبل سنوات من أهم العناصر في المنظومة الدفاعية للنادي، ومع إصابة اللاعب النمساوي ديفيد ألابا الذي غاب لوقت طويل عن الملاعب، تمثل إصابة ميليتاو مشكلة حقيقية بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في وقت ستعمل الإدارة الطبية للفريق تجهيز اللاعب المباراة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

كما أن مباراة الكلاسيكو صارت على الأبواب وهو موعد يحتاج فيه ريال مدريد لعناصر الخبرة من أجل إيقاف زحف برشلونة الذي يتصدر بفارق 3 نقاط.

وكان ميليتاو قد سافر إلى ساو باولو من أجل الالتحاق بالمنتخب البرازيلي تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور قبل أن يعود أدراجه إلى مدريد بعد تأكد عدم قدرته على لعب المباريات.

وسيحظى البرازيلي بفترة من الراحة في مدريد، قبل أن يعاود التدريبات بشكل منفرد في انتظار تعافيه بشكل كامل.

ويعرف ريال مدريد في الفترة الأخيرة مجموعة من الإصابات التي تعرقل موسم النادي على غرار الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير الأيمن داني كاربخال.