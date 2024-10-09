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من هو يوهان نيسكينز الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاته؟

رياضة

2024-10-09 | 11:46
من هو يوهان نيسكينز الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاته؟
808 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضي
تلقت كرة القدم الهولندية صدمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان خبر وفاة يوهان نيسكينز أسطورة نادي أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.

وأصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن من خلاله وفاة يوهان نيسكينز ورحيله عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بسبب مرض غير مُحدد، وذلك خلال عمله مؤخرًا مع مشروع تابع للاتحاد تحت مسمى "WorldCoaches" ، حيث كان سفيرًا للبرنامج في دولة الجزائر.
 
وتسبب رحيل نيسكينز المفاجئ بحالة كبيرة من الصدمة في هولندا والعالم، ولا سيما أنه كان بصحة جيدة ولم يُعاني في السنوات الماضية من أي أمراض خطيرة على الرغم من تقدمه في العمر، وكان يمارس عمله بشكل طبيعي خلال اليومين الماضيين في الجزائر دون أي أزمات صحية.
 
وكشفت مصادر مقربة من النجم الهولندي الراحل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، حيث شعر يوهان نيسكينز ببعض التعب خلال القيام بعمله فر برنامج مدربي العالم، التابع لاتحاد الكرة الهولندي، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن المساعدة الطبية لم تتمكن في إحداث أي فرق بالنسبة له.
 
 
ويعتبر اللاعب الراحل يوهان نيسكينز أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الهولندية، حيث يمتلك في مسيرته الطويلة والمميزة 49 مباراة دولية رسمية خاضها مع منتخب هولندا الأول في كرة القدم، وكان قائدًا لخط الوسط بجانب الأسطورة يوهان كرويف.
 
وكان نيسكينز واحدًا من الأعمدة الأساسية لتشكيلة هولندا التي خسرت نهائي كأس العالم مرتين على التوالي، بعد الخسارة في مونديال 1974 ضد ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، وسجل وقتها هدف منتخب بلاده الوحيد من ضربة جزاء، ثم تلقت الهزيمة في المونديال التالي بثلاثية لهدف أمام منتخب الأرجنتين.
 
وعلى صعيد الأندية، برز نجمه في سماء الكرة العالمية مع نادي أياكس أمستردام، حيث توج مع الفريق مرتين ببطولة الدوري الهولندي الممتاز، بالإضافة إلى الفوز بثلاثة كؤوس أوروبية، قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة، ثم إلى الدوري الأمريكي رفقة أندية نيويورك كوزموس وكانساس سيتي.

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