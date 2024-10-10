التصفيات المونديالية.. أسود الرافدين في مواجهة "منتظرة" أمام الفدائي اليوم

واكتفى العراق بنقطة واحدة من مواجهة الكويت الأخيرة حينما خرج متعادلاً بنتيجة هدف لكل طرف، بينما خسر الفدائي أمام الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويتصدر الأردن لائحة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية الوصيف والعراق الثالث، في حين يأتي الأزرق الكويتي رابعاً بنقطتين، بينما الفريق الفلسطيني خامساً ولديه نقطة واحدة، بدوره يتذيَّل عمان الترتيب من دون نقاط.من جانبه يسعى العراق بقيادة المدرب الإسباني خيسيوس كأساس إلى استعادة نغمة الفوز وحسم نتيجة مباراته لصالحه، بغية الوصول إلى النقطة السابعة، وإحباط اي مفاجأة محتملة من قبل المنافس.وفي المقابل يرفع فلسطين، شعار التحدي بمواجهة منتخبنا، رغبة منه لانتزاع نقطة مهمة على الصعيد المعنوي، لا سيما أن المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال تبدو من الناحية المنطقية صعبة جداً بالنسبة إليه، في ظل تواجد نمور كوريا وأسود العراق ونشامى الأردن مع حظوظ أقل لأبناء السلطنة والأزرق الكويتي، ولكن ذلك لا يعني أنه ينظر لمشاركته التاريخية على أنها شرفية، والدليل ما قدمه أمام كوريا في الجولة الأولى حينما أحرج الشمشون في أرضه وبين جمهوره وخرج بتعادل ثمين، كان بمثابة رسالة واضحة لمنافسيه بأن الفدائي لن يكون جسراً للعبور.وفي سياق متصل يلعب اليوم أيضاً لحساب المجموعة الثانية الأردن أمام كوريا الجنوبية، بينما يحلُّ الكويت ضيفاً على عمان.