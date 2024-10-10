التصفيات المونديالية.. أسود الرافدين في مواجهة "منتظرة" أمام الفدائي اليوم

وفاة اللاعب اليوناني الدولي "جورج بالدوك" داخل مسبح منزله.. ما القصة؟
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أسطورة التنس الاسبانية نادال يعلن "نهاية" مشواره في عالم التنس
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تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
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تأشيرات دخول لـ45 لاعبًا.. لماذا اتخذ العراق هذا الاجراء قبل السفر لكوريا الجنوبية؟
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مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
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إعصار "ميلتون" يهدد حياة ميسي ورفاقه
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