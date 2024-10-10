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مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة

2024-10-10 | 03:45
مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
8,282 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتطلع محبو كرة القدم العربية مواجهة مرتقبة بين العراق وفلسطين في ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد المباراة مهمة بالنسبة للفريقين في مشوار تصفيات المونديال، حيث يتنافس المنتخبين في المجموعة العربية الخالصة مع منتخبات الأردن والكويت وعمان ومعهم منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب العماني وتعادل مع المنتخب العراقي.

وعلى الجانب الأخر، يقع المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من تعادل مع كوريا الجنوبية، بينما خسر من الأردن في الجولة الثانية، وسيسعى منتخب الفدائيين إلى الفوز على نظيره العراقي من أجل التقدم في الترتيب.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات أسيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

*موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد والقدس

*القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026
تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة العراق ضد فلسطين.

كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6، ويمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.

*تشكيل منتخب العراق المتوقع ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026
يغيب عن منتخب العراق المدافع ريبين سولاقا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الكويت الأخيرة، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني خيسوس كاساس مباراة فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل الآتي..
تشكيلة العراق ضد فلسطين 4-2-3-1:
جلال حسن
ميرخاس دوسكي - زيد تحسين - منافس يونس - حسين علي
أمير العماري - أمجد عطوان
يوسف الأيمن - علي جاسم - إبراهيم بايش
مهند علي

تشكيل منتخب فلسطين المتوقع ضد العراق في تصفيات كأس العالم 2026
من المتوقع أن يبدأ المدير الفني مكرم دبوب مباراة فلسطين ضد العراق في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيلة الأتية:

تشكيلة فلسطين ضد العراق 4-4-2:
براء خروب
كاميلو سالدانيا - ياسر حامد - ميشيل تيرمانيني - مصعب البطاط
تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر - جوناثان كانتيانا
وسام أبو علي - عدي الدباغ
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مباراة العراق وفلسطين

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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