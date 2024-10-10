مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وتعد المباراة مهمة بالنسبة للفريقين في مشوار تصفيات المونديال، حيث يتنافس المنتخبين في المجموعة العربية الخالصة مع منتخبات الأردن والكويت وعمان ومعهم منتخب كوريا الجنوبية.ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب العماني وتعادل مع المنتخب العراقي.وعلى الجانب الأخر، يقع المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من تعادل مع كوريا الجنوبية، بينما خسر من الأردن في الجولة الثانية، وسيسعى منتخب الفدائيين إلى الفوز على نظيره العراقي من أجل التقدم في الترتيب.وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات أسيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد والقدستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة العراق ضد فلسطين.يغيب عن منتخب العراق المدافع ريبين سولاقا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الكويت الأخيرة، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني خيسوس كاساس مباراة فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل الآتي..