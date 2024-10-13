تصفيات كأس العالم.. هل سيشارك أيمن حسين في مباراة كوريا الجنوبية؟

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان بعد غد الثلاثاء على ملعب يونجين ميريو (37 ألف متفرج) ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.وأجرى المنتخب العراقي، وحداته التدريبية في كوريا الجنوبية استعدادًا للمباراة التي يراها الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي، بأنها مفصلية بالنسبة لهم، خصوصًا أن أي نتيجة إيجابية في هذه المواجهة قد تجعل مرشحًا كبيرًا لبلوغ المونديال مباشرة.كما ان الإجراءات الإدارية في المنتخب تسير على ما يرام، من حيث مقر الإقامة وكذلك فيما يخص الطعام المتوفر للاعبين، لأن الاتحاد المحلي سبق له أن تعاقد مع مطعم يجهز الأكلات العراقية والعربية هناك في كوريا الجنوبية، بالتالي لم يشعر وفد "الأسود" بأي مشكلات أو نقاط سلبية تخص الطعام أو مكان إقامة اللاعبين وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي جدًا على تحضيرات اللاعبين.أجريت تدريبات المنتخب العراقي، بمشاركة 24 لاعبًا، بعدما اقتصرت يوم أمس على 16 لاعبًا فقط، إذ خضع 8 لاعبين لعمليات الاستشفاء بسبب اللعب لدقاق طويلة في مواجهة فلسطين السابقة، لكن اليوم شارك الجميع بالتدريبات لأنهم أصبحوا بحالة بدنية أفضل ويحتاجون الآن إلى رفع مستوى اللياقة اليوم وغداً؛ ليكونوا في الموعد بالمباراة يوم الثلاثاء، بحسب winwin.ولاعبو المنتخب لا يعانون من الإصابات أو من الإرهاق في الوقت الحالي وعلى وجه التحديد المهاجم أيمن حسين الذي ظهر بأنه يعاني من بعض الآلام في مباراة فلسطين، حيث اتضح فيما بعد بأنه يعاني من وعكة صحية وليس كما أشيع بتجدد إصابته السابقة، لذلك فإن اللاعب في أتم الجاهزية حاليًا للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية.وحصد المنتخب بقيادة أيمن حسين 7 نقاط من ثلاث مباريات، ليقف في صدارة الترتيب مع منتخب كوريا الجنوبية الذي حصد الرصيد ذاته لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.وتقام الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في التصفيات الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يلتقي أيضاً الأردن مع عُمان في عمّان وفلسطين مع الكويت في الدوحة.