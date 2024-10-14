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أيمن حسين يسبب قلقًا لدفاع كوريا الجنوبية.. القائد "كيم مين جاي" يعترف!

رياضة

2024-10-14 | 05:10
أيمن حسين يسبب قلقًا لدفاع كوريا الجنوبية.. القائد &quot;كيم مين جاي&quot; يعترف!
2,828 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يشكل أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، قلقًا للفريق الكوري الجنوبي قبل مباراة المنتخبين يوم غد الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيتواجه المنتخبان العراقي والكوري الجنوبي، غدًا، على ملعب يونجين ميريو عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيتي بغداد والدوحة وسط توقعات بحضور 37 ألف متفرج.

وقال مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة العراق: "سنواجه خصمًا ينافس على صدارة المجموعة والمواجهة أمامهم بـ6 نقاط؛ لذلك علينا الضغط على أنفسنا أولًا للحصول على نتيجة الفوز وهذا يتطلب المزيد من العمل والجهد".

وأضاف: "لاعبو كوريا الجنوبية في حالة جيدة بشكل عام ويتمتعون بالخبرة في خوض العديد من المباريات الكبيرة ونسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات، بكل صراحة وجود مهاجم مثل أيمن حسين يشكل خطرًا بالنسبة لنا؛ فعندما يستلم الكرة يصنع خطورة على المرمى لكننا سنستعد لتقليل خطورته أمام مرمانا".

وتابع: "وضعنا الحالي ممتاز جدًا من جميع النواحي النفسية والبدنية ومفتاح الانتصار غدًا هو التسجيل أولاً في مرمى العراق، من جيد نقل المباراة إلى يونجين، هنا الملعب أفضل وهو يساعد لاعبينا على اللعب بشكل جيد كما فعلنا في مباراتي عمان والأردن لأنهم يملكون أرضيات جيدة".

وبين: "حتى الآن لم أحسم قرار التشكيل، خاصة أننا مجبرون على كل الخطوط وبالأخص الخط الأمامي الذي يعاني من غياب 4 لاعبين مهمين لكن سنرى ماذا نفعل بعد نهاية تدريبات اليوم".

قائد كوريا الجنوبية: أيمن حسين يشكل تهديدًا لنا
من جانبه، قال القائد المؤقت لمنتخب كوريا الجنوبية كيم مين جاي: "إن المهاجم العراقي أيمن حسين في حالة جيدة ويسجل الأهداف، لذا فهو يشكل تهديداً لنا، لقد لعبت ضده مرتين أو ثلاث مرات، أيمن يتمتع بقوة في الكرات الهوائية وهو مهاجم عنيد".

وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، علينا السيطرة على الكرة التي تذهب إليه، وإذا ذهبت الكرة إليه، سنستعد جيدًا لكيفية قطعها وبكل تأكيد نحن مستعدون لمباراة الغد ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية واللعب بصورة جيدة كما فعلنا في مباراة الأردن على الرغم من إن النتيجة هي أهم من الأداء".

وكان المنتخب الكوري الجنوبي، قد تغلب على نظيره الأردني بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من التصفيات، بينما تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني 1-0، ليتساوى المنتخبان بعدد النقاط (7) مع تفوق كوريا بفارق الأهداف.
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أيمن حسين

يسبب قلقًا لدفاع كوريا الجنوبية

القائد "كيم مين جاي" يعترف

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