فراغ راموس يدفعه لمغازلة أرض ميسي

ويتعلق الأمر بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث أوضحت صحيفة آس الإسبانية أن العملاق اللاتيني ارتبط اسمه بضم الإسباني الأسبق خلال الساعات القليلة الماضية.وأشارت إلى أن تلك التكهنات زادت مع تولي الأرجنتيني فرناندو غاغو، زميل راموس السابق في النادي الملكي، بوكا جونيورز، حيث يعرف قدراته جيدا وشاهده عن قرب، ويتطلع لتدعيم صفوف به مع بداية مهمته على رأس القيادة الفنية له.لكن الصحيفة أشارت إلى أن راتب راموس قد يحول دون انتقال اللاعب المخضرم إلى العملاق الأرجنتيني، في ظل مطالبه العالية المرتفعة والتي لن تتناسب مع البوكا.وأوضحت أن العروض التي تلقاها اللاعب من قبل من دوريات مثل الأمريكي والسعودي والقطري من المؤكد أنها تتفوق ماليا على عرض بوكا جونيورز المحتمل، مما يصعب من إمكانية إتمام الصفقة.ويعيش مدافع منتخب إسبانيا المخضرم السابق بلا ناد في الفترة الحالية منذ انتهاء عقده مع إشبيلية الإسباني في يونيو الماضي، وعدم نجاحه في العثور على ناد جديد خلال الأشهر الأخيرة.ويتدرب اللاعب بقوة منذ نهاية علاقته بإشبيلية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية ليكون جاهزا للعب حال الانتقال إلى أي فريق جديد خلال الفترة المقبلة.واستغلت جماهير بوكاجونيورز أحد الفيديوهات التي نشرها اللاعب عبر صفحته على موقع إنستغرام من أجل إرسال رسائل له تطالبه بالانضمام إلى فريقها.