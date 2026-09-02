اعتقال شاب خطط لخطف مبابي

ووفقا للصحيفة الفرنسية، وجهت في 21 اب 2026 بمدينة "نانتر" تهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة" إلى شاب يبلغ من العمر 18 عاما يدعى "كليمان ل."، ويشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة.ورغم كون الشاب يقضي الآن عقوبة بالسجن على خلفية تورطه في جرائم خطيرة سابقة، كشفت التحقيقات عن استمراره في إدارة العمليات الإجرامية وإصدار التعليمات لشركائه من داخل زنزانته، معتمدا في ذلك على تطبيق التراسل "سناب شات".وأسفر فحص وتحليل بيانات جهازين إلكترونيين ضبطهما المحققون داخل السجن عن اكتشاف قائمة تضم 26 عنوانا تعود لشخصيات ثرية ونافذة.وشملت القائمة رجال أعمال، وتجارا، ومغني راب، ولاعبي كرة قدم، وكان على رأسها قائد المنتخب الفرنسي .وأكد مصدر قضائي للصحيفة قائلا: "كان المتهم يخطط تحديدا لاستهداف مغني راب ولاعب كرة القدم مبابي".وبدأت خيوط هذه القضية المعقدة بالانكشاف في أبريل الماضي، عقب استهداف منزل تاجر ساعات في منطقة "نويي-سور-سين" من قبل عناصر تخفوا في زي عمال توصيل، قبل أن يتعرض متجره للسطو المسلح بعد أيام قليلة.وتمكنت "فرقة مكافحة العصابات" إثر تحريات مكثفة من تعقب أفراد الشبكة وتفكيكها.وتبين أن العصابة نفذت أو كانت تعد لسلسلة من عمليات الاقتحام والخطف في الفترة بين 11 نيسان و19 اب في عدة مناطق تشمل "نويي-سور-سين"، و"سانت-بريس-سو-فوريه"، و"سانتيني".وعلى إثر ذلك، تقرر إيداع "كليمان" الحبس الانفرادي المشدد، في حين أفرج عن شريكه المزعوم بشرط إبقائه تحت الرقابة القضائية.وفي هذا السياق، شدد صباح الأربعاء أمام الاتهام في محكمة " " على خطورة المتهم، قائلا: "كان هذا الفتى مسجونا أصلا لارتكابه جرائم خطيرة، وهو الآن متورط في قضية جديدة تتعلق بمغن للراب ولاعب كرة قدم مشهور. إن الحبس الانفرادي هو وحده الكفيل بجعله يدرك حجم أفعاله".