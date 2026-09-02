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بينهم نجم عربي.. قائمة أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

رياضة

2026-09-02 | 11:24
بينهم نجم عربي.. قائمة أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي
60 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تصدر إنزو فرنانديز قائمة أغلى 10 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك عقب انتقاله من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وشهد سوق الانتقالات الصيفية إنفاقا قياسيا، إذ تجاوزت قيمة ست صفقات حاجز الـ100 مليون يورو.
وفي خضم هذه التحركات الضخمة، فرضت الكرة المغربية حضورا لافتا بانضمام اللاعب الواعد أيوب بوعدي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 81 مليون جنيه إسترليني، ليحتل بذلك المركز الثامن في قائمة أغلى 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وجاء الإنجليزي مورغان روجرز في المركز الثاني ضمن القائمة بعد انتقاله من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، بينما حل مواطنه إليوت أندرسون ثالثا، إثر إنفاق مانشستر سيتي 116 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته من نوتنغهام فورست.
وجاءت قائمة أغلى 10 صفقات كالتالي بحسب موقع "football365":
1- الأرجنتيني إنزو فرنانديز: من تشيلسي إلى مانشستر سيتي – 125 مليون جنيه إسترليني.
2- الإنجليزي مورغان روجرز: من أستون فيلا إلى تشيلسي – 117 مليون جنيه إسترليني.
3- الإنجليزي إليوت أندرسون: من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي – 116 مليون جنيه إسترليني.
4- الإيفواري يان ديوماندي: من لايبزيغ إلى ريال مدريد – 107 مليون جنيه إسترليني.
5- الفرنسي برادلي باركولا: من باريس سان جيرمان إلى ليفربول – 106 مليون جنيه إسترليني.
6- الإيطالي ساندرو تونالي: من نيوكاسل إلى توتنهام – 92 مليون جنيه إسترليني.
7- البرتغالي ماتيوس فرنانديز: من وست هام إلى توتنهام – 85 مليون جنيه إسترليني.
8- المغربي أيوب بوعدي: من ليل إلى مانشستر سيتي – 81 مليون جنيه إسترليني.
9- البرازيلي سافينيو: من مانشستر سيتي إلى توتنهام – 75 مليون جنيه إسترليني.
10- البرازيلي برونو غيمارايش: من نيوكاسل إلى أرسنال – 75 مليون جنيه إسترليني.
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