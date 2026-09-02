وخلال وجودها في كيرالا، التقت إلما في دي ساتيسان، رئيس وزراء الولاية، حيث دار بينهما حديث حول الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم بين سكان كيرالا، إلى جانب المكانة الخاصة التي يتمتع بها لدى جماهير الولاية.وقال ساتيسان لشقيقة رونالدو خلال اللقاء: "شقيقك لديه الكثير من المشجعين في كيرالا، وأنا أحدهم".وكشف ، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل اللقاء، مؤكدًا أنه نقل إلى إلما حجم الحب والإعجاب الكبيرين اللذين يحظى بهما شقيقها بين جماهير كرة القدم في كيرالا.وكتب: "حظيت بتفاعل ودّي مع إلما أفيرو، شقيقة ، خلال زيارتها إلى كيرالا. شاركتها الشغف والحب اللامحدودين اللذين يكنهما سكان الولاية لكرة القدم وكريستيانو. وقد وعدت، مشكورة، بنقل أطيب تمنيات ومشاعر جماهير كرة القدم في كيرالا إليه".وتشغل إلما أفيرو أيضًا منصب مديرة العلامة التجارية CR7، وقد استمرت زيارتها إلى كيرالا يومين، عاشت خلالهما أجواء الولاية واختبرت حفاوة سكانها وكرم ضيافتهم.كما لمست شقيقة رونالدو عن قرب مدى ارتباط سكان كيرالا بكرة القدم، والشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم في الولاية.وبدت الرحلة مؤثرة بالنسبة إلى إلما، التي أكدت أنها خرجت منها بذكريات ستظل عالقة في ذاكرتها طوال حياتها.وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": " في الهند، تجربة لن أنساها أبدًا. يا له من شعب مرحّب وودود. شكرًا لله على كل ما منحني إياه وأراني إياه".