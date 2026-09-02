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الهند مجنونة بـ"الدون"

رياضة

2026-09-02 | 10:41
الهند مجنونة بـ&quot;الدون&quot;
97 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
حظيت ولاية كيرالا الهندية، المعروفة بالشغف الكبير الذي تتمتع به جماهيرها تجاه كرة القدم والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بزيارة خاصة من إلما أفيرو، شقيقة قائد منتخب البرتغال، التي اختارت قضاء عطلتها في الولاية.

وخلال وجودها في كيرالا، التقت إلما في دي ساتيسان، رئيس وزراء الولاية، حيث دار بينهما حديث حول الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم بين سكان كيرالا، إلى جانب المكانة الخاصة التي يتمتع بها رونالدو لدى جماهير الولاية.
وقال ساتيسان لشقيقة رونالدو خلال اللقاء: "شقيقك لديه الكثير من المشجعين في كيرالا، وأنا أحدهم".
وكشف رئيس الوزراء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل اللقاء، مؤكدًا أنه نقل إلى إلما حجم الحب والإعجاب الكبيرين اللذين يحظى بهما شقيقها بين جماهير كرة القدم في كيرالا.
وكتب: "حظيت بتفاعل ودّي مع إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، خلال زيارتها إلى كيرالا. شاركتها الشغف والحب اللامحدودين اللذين يكنهما سكان الولاية لكرة القدم وكريستيانو. وقد وعدت، مشكورة، بنقل أطيب تمنيات ومشاعر جماهير كرة القدم في كيرالا إليه".
وتشغل إلما أفيرو أيضًا منصب مديرة العلامة التجارية CR7، وقد استمرت زيارتها إلى كيرالا يومين، عاشت خلالهما أجواء الولاية واختبرت حفاوة سكانها وكرم ضيافتهم.
كما لمست شقيقة رونالدو عن قرب مدى ارتباط سكان كيرالا بكرة القدم، والشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم البرتغالي في الولاية.
وبدت الرحلة مؤثرة بالنسبة إلى إلما، التي أكدت أنها خرجت منها بذكريات ستظل عالقة في ذاكرتها طوال حياتها.
وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "يوم آخر في الهند، تجربة لن أنساها أبدًا. يا له من شعب مرحّب وودود. شكرًا لله على كل ما منحني إياه وأراني إياه".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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