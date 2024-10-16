رغم الخسارة.. احصائيات "مبهرة" لأيمن حسين مع المنتخب العراقي في 2024

وسجل نجم الخور، الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، هدفًا عالميًا بمقصية في شباك كوريا الجنوبية، ولسوء حظه فإن هذا الهدف
الجميل لم يسمح لمنتخب العراق
بالعودة بنتيجة إيجابية من ملعب
"الشمشون"، حيث خسر هناك بنتيجة (3-2) في الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات منطقة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب العراقي
عند النقطة السابعة في المركز الثالث لمجموعته الثانية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر أن تستضيفه ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة
الأمريكية وكندا والمكسيك.
أيمن حسين.. 15 هدفًا مع منتخبات العراق عام 2024
وبزيارته لشباك كوريا الجنوبية في التصفيات المونديالية، يكون أيمن حسين قد تمكن من تسجيل 15 هدفًا في 14 مباراة لعبها مع منتخبات العراق
عام 2024، حسب منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.
وسجل أيمن حسين 13 هدفًا في 11 مباراة لعبها مع منتخب "أسود الرافدين" الأول
عام 2024، من بينها 6 أهداف في كأس آسيا 2024 و7 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وخلال عام 2024 كذلك، خاض حسين أولمبياد باريس برفقة منتخب العراق
تحت 23 عامًا، وشارك معه في 3 لقاءات ضمن منافسة كرة القدم، واستطاع تسجيل هدفين اثنين، الأول
في شباك أوكرانيا والثاني في مرمى الأرجنتين.
أيمن حسين "المكافح" قادر على تعزيز رصيده مع العراق في 2024
وباستطاعة حسين تسجيل المزيد من الأهداف مع منتخب العراق الأول
قبل نهاية العام الحالي 2024، كون منتخب "أسود الرافدين" سيخوض مباراتين أخريين خلال فترة التوقف الدولي القادمة.
وسيواجه العراق
نظيره منتخب الأردن، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم يلاقي بعدها منتخب عمان يوم 19 من نفس الشهر برسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم، وهو ما سيمثل فرصة لمهاجم الخور لزيادة غلته التهديفية مع "أسود الرافدين" عام 2024.
للإشارة فإن الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، وصف حسين بـ "المكافح" وصاحب العصا السحرية في تصريحاته بعد الخسارة من كوريا الجنوبية، وقال بشأنه: "في بعض الأوقات يكون المهاجم في وقته، بينما يحالفه الحظ في أحيان أخرى، ولكن أيمن لاعب مكافح ومهاجم من الطراز الجيد، ونحن نقول في إسبانيا: يمتلك عصا سحرية".
وخاض حسين مع منتخب العراق الأول
72 مباراة دولية حتى الآن، تمكن فيها من تسجيل 27 هدفًا منذ استدعائه لأول مرة شهر أغسطس/أب عام 2015 وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.