رغم الخسارة.. احصائيات "مبهرة" لأيمن حسين مع المنتخب العراقي في 2024

وسجل نجم الخور، الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، هدفًا عالميًا بمقصية في شباك كوريا الجنوبية، ولسوء حظه فإن هذا الجميل لم يسمح لمنتخب بالعودة بنتيجة إيجابية من "الشمشون"، حيث خسر هناك بنتيجة (3-2) في الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات منطقة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وبهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب عند النقطة السابعة في المركز الثالث لمجموعته الثانية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر أن تستضيفه ثلاث دول، وهي الولايات الأمريكية وكندا والمكسيك.وبزيارته لشباك كوريا الجنوبية في التصفيات المونديالية، يكون أيمن حسين قد تمكن من تسجيل 15 هدفًا في 14 مباراة لعبها مع منتخبات عام 2024، حسب منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.وسجل أيمن حسين 13 هدفًا في 11 مباراة لعبها مع منتخب "أسود الرافدين" عام 2024، من بينها 6 أهداف في كأس آسيا 2024 و7 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وخلال عام 2024 كذلك، خاض حسين أولمبياد باريس برفقة منتخب تحت 23 عامًا، وشارك معه في 3 لقاءات ضمن منافسة كرة القدم، واستطاع تسجيل هدفين اثنين، في شباك أوكرانيا والثاني في مرمى الأرجنتين.وباستطاعة حسين تسجيل المزيد من الأهداف مع منتخب قبل نهاية العام الحالي 2024، كون منتخب "أسود الرافدين" سيخوض مباراتين أخريين خلال فترة التوقف الدولي القادمة.وسيواجه نظيره منتخب الأردن، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم يلاقي بعدها منتخب عمان يوم 19 من نفس الشهر برسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم، وهو ما سيمثل فرصة لمهاجم الخور لزيادة غلته التهديفية مع "أسود الرافدين" عام 2024.للإشارة فإن الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، وصف حسين بـ "المكافح" وصاحب العصا السحرية في تصريحاته بعد الخسارة من كوريا الجنوبية، وقال بشأنه: "في بعض الأوقات يكون المهاجم في وقته، بينما يحالفه الحظ في أحيان أخرى، ولكن أيمن لاعب مكافح ومهاجم من الطراز الجيد، ونحن نقول في إسبانيا: يمتلك عصا سحرية".وخاض حسين مع منتخب 72 مباراة دولية حتى الآن، تمكن فيها من تسجيل 27 هدفًا منذ استدعائه لأول مرة شهر أغسطس/أب عام 2015 وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.