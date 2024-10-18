رونالدو يحلق بعيدا عن ميسي.. نجوم كرة القدم الأعلى أجرا في 2024

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، المتخصصة في الأمور الاقتصادية، قائمة اللاعبين أجراً في العالم في عام 2024 بناء على ما يحصلون عليه من أنديتهم بالإضافة إلى عقود الرعاية الخاصة بكل منهم.وابتعد كريستيانو رونالدو في صدارة القائمة بإجمالي دخل بلغ 218 مليون جنيه استرليني، منها 168 كراتب يتلقاه من النصر و50 مليونا من عقود الرعاية.وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني بفارق كبير، إذ بلغ إجمالي الراتب الذي يتقاضاه 46 مليونا بالإضافة إلى 57 آخرين من عقود الرعاية، ليصبح المجموع 103 ملايين.واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال المركز الثالث بـ85 مليون جنيه استرليني، مقسمة بين راتب 62 مليونا، وعقود رعاية 23 مليونا.وتواجد الفرنسي بنزيما مهاجم الاتحاد في المركز الرابع بـ80 مليون جنيه استرليني 77 مليون منها راتبه في "العميد"، بجانب 3 ملايين لعقود الرعاية.وجاء خامساً آخر هو كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بـ69 مليونا منها 54 راتبه في سانتياغو بيرنابيو و15 من عقود الرعاية.واحتل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي المركز السادس بإجمالي دخل 46 مليون جنيه استرليني، منها 35 مليونا كراتب و11 مليونا من عقود الرعاية.وظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في المركز السابع بـ42 مليونا، منها 31 مليونا كراتب من "الملكي"، و11 مليون من أرباح عقود الرعاية.تفوق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على زميله السابق في "الريدز"؛ السنغالي ساديو ماني جناح النصر.وظهر صلاح ثامناً في قائمة "فوربس" بـ41 مليون جنيه استرليني، متفوقاً بفارق مليون استرليني عن ماني.ويحصل صلاح على 27 مليون استرليني كراتب من "الريدز"، بالإضافة إلى 14 من عقود الرعاية، فيما يتقاضى ماني 37 مليونا من النصر، بينما لا يزيد ما يتحصل عليه من عقود الرعاية عن 3 ملايين.وأخيراً جاء البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي عاشراً بـ30 مليون جنيه استرليني، 27 منها كراتب سنوي و3 نظير عقود الرعاية.