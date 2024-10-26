كاساس "معجب" بالمنظومة الدفاعية لفريق زاخو.. أسماء جديدة لمواجهة الأردن

ويوجد فريق زاخو في المركز الثالث حاليًّا بجدول ترتيب دوري العراق، بعدما تمكن يوم أمس من تحقيق فوز مثير على الزوراء بنتيجة 3-2، في قمة مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.مدرب منتخب خيسوس كاساس، معجب بشكل كبير بالمنظومة الدفاعية لفريق زاخو في دوري العراق، وعلى وجه التحديد حارس المرمى علي كاظم والمدافع أحمد إبراهيم، إذ يرى كاساس بأنهما مناسبان حاليًّا للعب مع المنتخب العراقي، وأن يحظيا بالمزيد من الوقت مع أسود الرافدين.كما ان علي كاظم سيعود إلى قائمة منتخب في مباراتي الأردن وعمان المقبلتين، نظرًا للمستويات الثابتة التي يقدمها مع زاخو، لكن رغم ذلك فإن قد لا يحظى بأي مشاركة، كون المدرب كاساس مازال يؤمن ويثق بالحارس جلال حسن لحماية مرمى أسود الرافدين من الهجمات والأهداف في التصفيات.وجه المدرب كاساس بوصلته الآن إلى اللاعب أحمد (32 عامًا)، إذ يجد بأنه الحل الأفضل للمدافع سعد ناطق الذي يعاني من إصابات مزمنة تتفاقم مع كل استدعاء للمنتخب العراقي، لذلك فإن كاساس يريد الاعتماد على أرواق جديدة في هذا المركز المعقد، ويريد امتلاك حلول سريعة وعاجلة قبل مباراة الأردن.وكاساس وكادره المساعد في منتخب يراقبون عن كثب ما يفعله المدرب طلال البلوشي مع زاخو، وهم يرون بأن المدرب القطري وفر لهم حلًّا سريعًا لمشكلة الدفاع، بعد المستويات المتذبذبة للمدافع علي فائز، وأيضًا الإصابات المتكررة للمدافع سعد ناطق، بالتالي فإن أسهم أحمد ارتفعت مؤخرًا لدى المدرب الإسباني.ويمتلك المدافع أحمد 110 مباريات دولية مع منتخب العراق، وسبق له أن خاض عدة تجارب احترافية في والإمارات والسعودية، ليعود ويستقر في الدوري العراقي، ويخوض حاليًّا موسمه الثاني مع نادي زاخو.وسيلاقي منتخب نظيره الأردني في ملعب البصرة الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما سيواجه مضيفه العماني في مسقط في التاسع عشر من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الخامس والسادسة من تصفيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.