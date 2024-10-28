موعد حفل الكرة الذهبية 2024 والقنوات الناقلة

نيوز – رياضة

تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، الكشف عن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

ومن المنتظر أن تكون نسخة العام الجاري من الجائزة استثنائية خاصة بعد المشترك مع الاتحاد الأوروبي من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

ومن المقرر يقام حفل الكرة الذهبية 2024 في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت وسط أوروبا بحسب ما أعلنه للجائزة.

وسيكون حفل الكرة الذهبية 2024 على قناة beIN Sports NEWS HD الإخبارية وقناة SSC 4.

وينافس عدد كبير من النجوم على جائزة الكرة الذهبية 2024، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ويحلم فينيسيوس بالانضمام إلى قائمة أساطير البرازيل الذي نجحوا فى التتويج بجائزة البالون دور عبر التاريخ، ويبلغ عددهم أربعة لاعبين.

ونجح الظاهرة البرازيلية رونالدو فى حصد الكرة الذهبية مرتين فى مسيرته الكروية عامي 1997 و2002.

فيما حصد الجائزة مرة واحدة الثلاثى: رونالدينيو 2005، وريفالدو 1999، وكاكا 2007.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024، 30 لاعبًا هم فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، فيدي فالفيردي (ريال مدريد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) ، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، توني كروس (اعتزل اللعب)، أرتيم دوفبيك (روما)، جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)، داني أولمو (برشلونة)، ماتس هوملز (روما)، مارتن أوديجارد (أرسنال)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، هاري كين (بايرن ميونخ)، رودري (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (أرسنال).

بالإضافة إلي فيتينيا (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، لامين يامال (برشلونة)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، هاكان أوجلو (إنتر ميلان)، ويليام ساليبا (أرسنال)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جريمالدو (باير ليفركوزن)، روديجر (ريال مدريد )، أديمولا لوكمان (أتالانتا).