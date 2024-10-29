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اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية

رياضة

2024-10-29 | 14:01
اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية
2,021 مشاهدة

قاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" أمس الاثنين، اعتراضا على عدم تتويج نجم الفريق الملكي فينيسيوس جونيور، إذ اعتبر مسؤولو الريال ما حدث "قلة احترام".

وأحرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري الجائزة المرموقة، بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال.

وبعد ختام الحفل، رد رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، فنسنت غارسيا، على ادعاءات ريال مدريد، وكشف بعض الأسباب التي ساهمت في خسارة فينيسيوس الكرة الذهبية لصالح منافسه الإسباني.

وقال غارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى بالتأكيد من وجود زميليه بيلينغهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى، لأن ذلك، حسابيا، حرمه من بعض النقاط".

وتابع: "وجود بيلينغهام وكارفاخال في قائمة المرشحين الخمسة الأوائل أثر سلبا على حظوظ فينيسيوس، حيث تسبب ذلك في تقسيم الأصوات بين لاعبي ريال مدريد، وهو ما عاد بالنفع على رودري".

وبخصوص المحادثة التي فهم من خلالها ريال مدريد أن فينيسيوس جونيور لم يفز بالكرة الذهبية، أوضح رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول": "لقد تعرضت لضغوطات كثيرة من ريال مدريد، ولكنني كنت دائما واضحا ونزيها كما هو الحال مع الأندية الأخرى، وربما كان صمتي يدفعهم إلى أقصى حد. لكن الأمر كان مماثلا لما حدث مع الآخرين. لقد فوجئت بغيابهم بشكل غير متوقع".

وتأسف غارسيا لحديث ريال مدريد عن الغش والخداع في اختيارات الكرة الذهبية: "كنا واضحين جدا مع ريال مدريد ومع جميع الأندية الأخرى، هذا العام لم يتم إبلاغ الفائز بالجائزة مسبقا. اعتقدت أن الجميع وافق على ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، ولا أعرف لماذا، أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره (بمقاطعة حفل الكرة الذهبية)".

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مدريد

فينيسيوس

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