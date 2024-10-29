اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية

وأحرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري الجائزة المرموقة، بعد تفوقه على ثلاثي مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال.وبعد ختام الحفل، رد رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، فنسنت غارسيا، على ادعاءات مدريد، وكشف بعض الأسباب التي ساهمت في خسارة فينيسيوس الكرة الذهبية لصالح منافسه الإسباني.وقال غارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى بالتأكيد من وجود زميليه بيلينغهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى، لأن ذلك، حسابيا، حرمه من بعض النقاط".وتابع: "وجود بيلينغهام وكارفاخال في قائمة المرشحين الخمسة الأوائل أثر سلبا على حظوظ فينيسيوس، حيث تسبب ذلك في الأصوات بين لاعبي مدريد، وهو ما عاد بالنفع على رودري".وبخصوص المحادثة التي فهم من خلالها أن فينيسيوس جونيور لم يفز بالكرة الذهبية، أوضح رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول": "لقد تعرضت لضغوطات كثيرة من مدريد، ولكنني كنت دائما واضحا ونزيها كما هو الحال مع الأندية الأخرى، وربما كان صمتي يدفعهم إلى أقصى حد. لكن الأمر كان مماثلا لما حدث مع الآخرين. لقد فوجئت بغيابهم بشكل غير متوقع".وتأسف غارسيا لحديث عن الغش والخداع في اختيارات الكرة الذهبية: "كنا واضحين جدا مع ومع جميع الأندية الأخرى، هذا العام لم يتم إبلاغ الفائز بالجائزة مسبقا. اعتقدت أن الجميع وافق على ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، ولا أعرف لماذا، أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ قراره (بمقاطعة حفل الكرة الذهبية)".