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أسبوعان على مباراة العراق والأردن في البصرة.. رسالة الى الجماهير

رياضة

2024-10-30 | 07:44
أسبوعان على مباراة العراق والأردن في البصرة.. رسالة الى الجماهير
808 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يرى المدرب سمير كاظم، أن منتخب العراق بإمكانه حصد العلامة الكاملة في مباراته أمام الأردن في تصفيات آسيا الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستقام المباراة في ملعب البصرة الدولي لحساب مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات، في الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما سيواجه عُمان في التاسع عشر من الشهر ذاته.

وقال كاظم، "مباراة العراق أمام الأردن ستكون صعبة للغاية، ليس فقط بسبب المستوى الفني المتقارب، وإنما أيضًا لأن المباراة تقام بين منتخبين شقيقين التقيا في عديد المباريات، وكل التجارب السابقة تثبت بأن المباريات مع النشامى لن تكون سهلة إطلاقًا، كونها لا تخضع فقط للحسابات الفنية".

وأضاف: "المنتخب العراقي يقدم مستويات كبيرة بالفترة الحالية في التصفيات، ونتمنى أن تستمر في قادم المباريات أيضًا، أعتقد أن الأمر المهم هو أن اللاعبين يلعبون بشغف، وأعتقد أن هذا الشغف سيكون مضاعفًا في مواجهة الأردن المرتقبة"، مبينًا بالقول: "الفريق العراقي سيحاول بذل أقصى ما لديه لاستعادة توازنه في المجموعة".

سمير كاظم: على الجمهور الاطمئنان
وتابع: "مباراة كوريا الجنوبية لم تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب العراقي، لأنها أقيمت في ظروف صعبة هناك، لكن كل ما حدث في المباراة كان بمثابة درس كبير للاعبين، وأتمنى منهم تصحيح الأخطاء بالسرعة الممكنة لكي تكون النتائج لصالح العراق".

وأتم: "المنتخب العراقي دائمًا ما يظهر بأفضل المستويات في المباريات الصعبة، لذلك سيظهر "أسود الرافدين" بشكل مغاير تمامًا، وأنا أتحدث بثقة لأنني أعرف نوعية اللاعبين العراقيين وكيفية تفكيرهم، وعلى الجمهور الاطمئنان بأن المباراة ستعكس الصورة الحقيقية للمنتخب، وأتمنى أن تنتهي بالفوز لفض شراكة وصافة المجموعة"، بحسب winwin.

ويتساوى منتخب العراق مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث يمتلك المنتخبان 7 نقاط، لكن منتخب النشامى يتفوق على أسود الرافدين بفارق الأهداف، فيما يبتعد المنتخبان عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 3 نقاط.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي سعودي بقيادة الدولي محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون أيضًا السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار.
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اسبوعان على مباراة العراق والأردن في البصرة

رسالة الى الجماهير

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