أسبوعان على مباراة العراق والأردن في البصرة.. رسالة الى الجماهير

winwin.

وستقام المباراة في الدولي لحساب مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات، في الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما سيواجه عُمان في التاسع عشر من الشهر ذاته.وقال كاظم، "مباراة أمام الأردن ستكون صعبة للغاية، ليس فقط بسبب المستوى الفني المتقارب، وإنما أيضًا لأن المباراة تقام بين منتخبين شقيقين التقيا في عديد المباريات، وكل التجارب السابقة تثبت بأن المباريات مع النشامى لن تكون سهلة إطلاقًا، كونها لا تخضع فقط للحسابات الفنية".وأضاف: "المنتخب يقدم مستويات كبيرة بالفترة الحالية في التصفيات، ونتمنى أن تستمر في قادم المباريات أيضًا، أعتقد أن الأمر المهم هو أن اللاعبين يلعبون بشغف، وأعتقد أن هذا الشغف سيكون مضاعفًا في مواجهة الأردن المرتقبة"، مبينًا بالقول: "الفريق سيحاول بذل أقصى ما لديه لاستعادة توازنه في المجموعة".وتابع: "مباراة كوريا الجنوبية لم تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب العراقي، لأنها أقيمت في ظروف صعبة هناك، لكن كل ما حدث في المباراة كان بمثابة درس كبير للاعبين، وأتمنى منهم تصحيح الأخطاء بالسرعة الممكنة لكي تكون النتائج لصالح العراق".وأتم: "المنتخب دائمًا ما يظهر بأفضل المستويات في المباريات الصعبة، لذلك سيظهر "أسود الرافدين" بشكل مغاير تمامًا، وأنا أتحدث بثقة لأنني أعرف نوعية اللاعبين العراقيين وكيفية تفكيرهم، وعلى الجمهور الاطمئنان بأن المباراة ستعكس الصورة الحقيقية للمنتخب، وأتمنى أن تنتهي بالفوز لفض شراكة وصافة المجموعة"، بحسبويتساوى منتخب مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث يمتلك المنتخبان 7 نقاط، لكن منتخب النشامى يتفوق على أسود الرافدين بفارق الأهداف، فيما يبتعد المنتخبان عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 3 نقاط.وسيقود المباراة طاقم تحكيمي سعودي بقيادة الدولي محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون أيضًا السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار.