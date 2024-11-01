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"أبو طبر" يتفوق على ميسي ورونالدو.. نجوم عرب يقتحمون لائحة هدافي العالم

رياضة

2024-11-01 | 07:00
&quot;أبو طبر&quot; يتفوق على ميسي ورونالدو.. نجوم عرب يقتحمون لائحة هدافي العالم
3,131 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اقتحم نجوم كرة القدم العربية لائحة هدافي العالم في العام 2024، حيث أصدر موقع المعهد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، اليوم الجمعة، قائمة الهدافين مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حضور العراقي أيمن حسين.

وتظهر اللائحة حضور أكثر من نجم عربي في المقدمة، ما يدل على الإنتاجية التهديفية للاعبين العرب متفوقين بذلك على نجوم عالميين.

اللائحة الجديدة التي صدرت بشأن ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الدولية حتى الآن، في عام 2024:

يوجد في القائمة لاعبون برعوا بشكل لافت مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا، حيث جاء في القائمة 7 نجوم عرب، وهم أيوب الكعبي وسفيان رحيمي (المغرب)، أكرم عفيف (قطر)، أيمن حسين (العراق)، يزن النعيمات وموسى التعمري وعلي علوان (الأردن)، وسالم الدوسري (السعودية).

*صدارة مغربية متواصلة عبر أيوب الكعبي
يحافظ النجم المغربي أيوب الكعبي محترف أوليمبياكوس اليوناني على صدارة القائمة للشهر الخامس على التوالي، بإحرازه (18) هدفًا، ويليه مباشرة مواطنه سفيان رحيمي محترف العين الإماراتي بـ(17) هدفًا.

ويستقر في المركز الثالث الإنجليزي هاري كين محترف بايرن ميونخ الألماني برصيد (15) هدفًا، ويليه في المركز الرابع النجم القطري ومحترف السد أكرم عفيف بـ (14) هدفًا.

وحل العراقي أيمن حسين مهاجم الخور القطري في المركز الخامس برصيد (13) هدفًا، متساويًا مع الفنزولي ولاعب باتشوكا المكسيكي سالومون روندون. وبرصيد 12 هدفًا، جاء في المركز السابع النيجيري أديمولا لوكمان محترف أتالانتا الإيطالي.

*حضور قوي لثلاثي منتخب الأردن النعيمات والتعمري وعلوان
يوجد في قائمة هدافي العالم 3 لاعبين من نجوم منتخب الأردن وهم يزن النعيمات وموسى التعمري وعلي علوان، وهم الذين يلقبون بالثلاثي المرعب خاصة بعد أن قادوا منتخبهم بداية العام الحالي لبلوغ نهائي كأس آسيا.

ويحتل يزن النعيمات محترف العربي القطري المركز الثامن برصيد (11) هدفًا، بالشراكة مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المركز العاشر يوجد الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز محترف إنتر الايطالي، والبرازيلي رافينها لاعب برشلونة الإسباني، ولكل منهما (10) أهداف.

ويستقر موسى التعمري نجم منتخب الأردن ومحترف مونبلييه الفرنسي في المركز 12 برصيد (9) أهداف، وهو ذات رصيد الإيراني مهدي طارمي والسويدي فيكتور جيوكيريس، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأورغوياني داروين نونيز والكندي جوناثان ديفيد، والألماني فلوريان فريتز والفرنسي كليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والسعودي سالم الدوسري والأرجنتيني أدريان مارتيتيز.

أصحاب المراكز من 22-37
وحل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام الإنجليزي في المركز 22 برصيد 8 أهداف، ويشاركه بذات المركز كل من الغاني جوردان أيو ومن بربادوس نيل ريد ستيفن والياباني أياسه أويدا ومن أنغولا مابولولو، بالإضافة إلى نجم الأردن علي علوان والأرجنتيني ليونيل ميسي والايراني سردار أزمون، والغيني سيرهو جيراسي والسلوفيني بنيامين سيسكو، والتركي كريم أكتوركوغلو والغابوني بيير أيمريك أوباميانغ والألباني جاسر أساني والبرازيلي يوري ألبرتو.

المصدر: winwin
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"أبو طبر"

يتفوق على ميسي ورونالدو

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