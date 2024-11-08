كل ما تريد معرفته عن قرعة "خليجي 26" في الكويت غداً

وحددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ26، التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإجراء قرعة البطولة.ومن المقرر أن تستضيف الكويت المسابقة خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون وحتى 3 يناير/كانون الثاني المقبلين.وتقام البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي، واستاد جابر مبارك الحمد "نادي الصليبيخات"، على أن يكون استاد السالم "احتياطيا لاستضافة أي من المجموعتين تحسبا لأي ظروف"، إضافة إلى 8 ملاعب أخرى تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات الثمانية.ومن المنتظر أن تشهد عملية سحب القرعة حضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس كأس الخليج لكرة القدم، وكذلك مسؤولي الاتحاد، ووفود المنتخبات الثمانية المشارِكة بالمسابقة، والعديد من نجوم الكرة الخليجية.وذكر الاتحاد الخليجي في بيان صحفي، "تضاعفت وتيرة الاستعدادات في الكويت تمهيدًا لاستضافة حفل قرعة البطولة، حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين كأس الخليج واللجنة العليا المنظمة، ومن المقرر أن تعقد لجان البطولة اجتماعاتها على هامش القرعة، لاعتماد رؤسائها والأعضاء ووضع برامج عملها للمرحلة المقبلة".وتعتبر النسخة الـ26 هي الرابعة التي تقام تحت مظلة كأس الخليج العربي، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبمشاركة 8 منتخبات هي قطر واليمن وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والإمارات والكويت والعراق.