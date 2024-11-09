تعرف على ممثل العراق في قرعة "خليجي 26"

يمثّل الجانبَ العراقيّ المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، بحسب بيان للاتحاد لكرة القدم ورد للسومرية نيوز.وتقام خليجي 26 في الفترة ما بين 21 ديسمبر المقبل والثالث من يناير 2025، على استاد جابر الأحمد الدولي، واستاد جابر مبارك الحمد الصباح، على أن يكون استاد السالم "احتياطيا لاستضافة أي من المجموعتين تحسبا لأي ظروف"، إضافة إلى 8 ملاعب أخرى تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات الثمانية.وتُلعب خليجي 26 على غرار البطولات السابقة، بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، التي يتأهل منها والثاني للدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع المجموعة الأولى.وتضم البطولة 8 منتخبات تنقسم إلى أربعة مستويات؛ إذ يضم المستوى الكويت والعراق، بينما تأتي قطر والسعودية ضمن المستوى الثاني ويضم المستوى الثالث الإمارات والبحرين، بينما يشمل المستوى الرابع سلطنة عُمان واليمن.وتوج بالنسخة السابقة للبطولة على أرضه ليظفر بها للمرة الرابعة في تاريخه، اما الكويت هي أكثر من توج بالبطولة برصيد 10 ألقاب.وتنطلق مراسم قرعة "خليجي 26" في تمام الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة بغداد، وستنقل مباشرة على عدد من القنوات الفضائية الرياضية، أبرزها "الكويت سبورت"، و"أبو ظبي الرياضية" والكأس، وكذلك على تبث عبر قنوات beIN SPORTS.