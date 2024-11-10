Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنقاذ امرأة بعد انهيار جزء من بناية في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دعوات للتهدئة وضبط النفس قبل مواجهة الأردن.. ما القصة؟

رياضة

2024-11-10 | 03:30
دعوات للتهدئة وضبط النفس قبل مواجهة الأردن.. ما القصة؟
2,222 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجهت إدارة المنتخب العراقي دعوة إلى وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، تزامنًا مع بدء تحضيرات المنتخب لمواجهة الأردن في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبدأ المنتخب العراقي تحضيراته في ملاعب التدريبات بالمدينة الرياضية في البصرة، بوجود اللاعبين المحليين على أمل التحاق المحترفين تباعًا ابتداءً من أمس السبت، تمهيدًا لتكثيف التدريبات في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة العراق ومنتخب الأردن في ملعب البصرة الدولي.

عماد يدعو إلى التهدئة قبل مباراة العراق ومنتخب الأردن
وفي هذا السياق، وجه المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد دعوة إلى وسائل الإعلام والجماهير العراقية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً: "أود أن أوجه رسالة لجميع وسائل الإعلام الوطنية الرسمية والخاصة، ومن مشرفي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بأخبار المنتخب العراقي الأول، وحتى للجمهور العراقي وطريقة تعامله في (السوشيال ميديا)".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا ومن الآن التزام مطلق بما يخدم مسيرة دعم المنتخب العراقي، والحرص بأن يكون الخطاب موحدًا وهادفًا لإسناد أسود الرافدين في مهمتهم الوطنية، وأدعوكم جميعًا إلى الاستمرار في تهيئة الجو الإعلامي الداعم للمنتخب، بعيدًا عن إثارة التصريحات وبث وتناقل مقاطع فيديو متعلقة بمنتخب الأردن الضيف".

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني يوم الخميس المقبل في ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، وسط توقعات بحضور جماهيري يلامس حاجز الـ65 ألف متفرج.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إدخال جماهير الأردن إلى العراق من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني، ليتسنى لهم حضور المباراة في البصرة الخميس المقبل، حيث سينفذ القرار ابتداءً من اليوم السبت ولغاية يوم المباراة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت العراق والأردن كانت في دور الـ16 من كأس آسيا-قطر 2023، وانتهت بفوز منتخب النشامى بنتيجة 3-2.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

دعوات للتهدئة وضبط النفس

مواجهة الأردن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
لماذا يشعر المنتخب العراقي بالضغط قبل المشاركة في "خليجي 26"؟
05:02 | 2024-11-10
خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
03:59 | 2024-11-10
تطورات جديدة بشأن تذاكر مباراة العراق والأردن في البصرة
02:28 | 2024-11-10
جدول مباريات المنتخب الوطني لخليجي 26
01:37 | 2024-11-10
فليك يعترف بفضل تشافي.. هذا سر الانتصارات المتتالية
13:05 | 2024-11-09
ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة تخص مدافعه
12:17 | 2024-11-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اكتشف الأطعمة المضرّة بالمزاج!
Play
اكتشف الأطعمة المضرّة بالمزاج!
07:00 | 2024-11-10
"لاستحقاقات الموازنة والانتخابات".. البصرة "متحمسة" لتعداد سكانها بعد سنوات من النزوح
Play
"لاستحقاقات الموازنة والانتخابات".. البصرة "متحمسة" لتعداد سكانها بعد سنوات من النزوح
03:33 | 2024-11-10
بالفيديو: منتسب يقتل على يد "رجل مرور" بـ 9 اطلاقات نارية‎
Play
بالفيديو: منتسب يقتل على يد "رجل مرور" بـ 9 اطلاقات نارية‎
03:18 | 2024-11-10
انتقادات تطال التضخم باعداد المناصب الحكومية دون فائدة ملموسة‎
Play
انتقادات تطال التضخم باعداد المناصب الحكومية دون فائدة ملموسة‎
02:44 | 2024-11-10
بعد حسم المنصب.. الشارع العراقي يتطلع لعمل برلماني جاد‎
Play
بعد حسم المنصب.. الشارع العراقي يتطلع لعمل برلماني جاد‎
01:44 | 2024-11-10
مصرف الطيف الإسلامي يفتتح فرعا في المثنى ضمن خططه الرامية للانتشار بجميع المحافظات
Play
مصرف الطيف الإسلامي يفتتح فرعا في المثنى ضمن خططه الرامية للانتشار بجميع المحافظات
12:17 | 2024-11-09
حال يرثى له.. شاب كركوكي يناشد السوداني
Play
حال يرثى له.. شاب كركوكي يناشد السوداني
07:49 | 2024-11-09
القطع الجائر للأشجار يُهدد غابات الكارضية في الكوت
Play
القطع الجائر للأشجار يُهدد غابات الكارضية في الكوت
04:45 | 2024-11-09
طائرة تجبر على العودة للمطار.. رحلة الرعب من بغداد الى اسطنبول
Play
طائرة تجبر على العودة للمطار.. رحلة الرعب من بغداد الى اسطنبول
04:21 | 2024-11-09
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
Play
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
04:00 | 2024-11-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.