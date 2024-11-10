دعوات للتهدئة وضبط النفس قبل مواجهة الأردن.. ما القصة؟

وبدأ المنتخب تحضيراته في ملاعب التدريبات بالمدينة الرياضية في البصرة، بوجود اللاعبين المحليين على أمل التحاق المحترفين تباعًا ابتداءً من أمس السبت، تمهيدًا لتكثيف التدريبات في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة ومنتخب الأردن في ملعب البصرة الدولي.وفي هذا السياق، وجه المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد دعوة إلى وسائل الإعلام والجماهير العراقية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً: "أود أن أوجه رسالة لجميع وسائل الإعلام الوطنية الرسمية والخاصة، ومن مشرفي صفحات التواصل الاجتماعي التي تهتم بأخبار المنتخب الأول، وحتى للجمهور وطريقة تعامله في (السوشيال ميديا)".وأضاف: "يجب أن يكون لدينا ومن الآن التزام مطلق بما يخدم مسيرة دعم المنتخب العراقي، والحرص بأن يكون الخطاب موحدًا وهادفًا لإسناد أسود الرافدين في مهمتهم الوطنية، وأدعوكم جميعًا إلى الاستمرار في تهيئة الجو الإعلامي الداعم للمنتخب، بعيدًا عن إثارة التصريحات وبث وتناقل مقاطع فيديو متعلقة بمنتخب الأردن الضيف".وسيلاقي المنتخب نظيره الأردني يوم الخميس المقبل في ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، وسط توقعات بحضور جماهيري يلامس حاجز الـ65 ألف متفرج.وكانت الحكومة العراقية قد قررت إدخال جماهير الأردن إلى من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني، ليتسنى لهم حضور المباراة في البصرة الخميس المقبل، حيث سينفذ القرار ابتداءً من اليوم السبت ولغاية يوم المباراة.يذكر أن آخر مواجهة جمعت والأردن كانت في دور الـ16 من كأس آسيا-قطر 2023، وانتهت بفوز منتخب النشامى بنتيجة 3-2.