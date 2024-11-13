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سلامي: العراق والاردن مرشحان للتأهل لكاس العالم.. ماذا قال عن ايمن حسين؟

رياضة

2024-11-13 | 11:46
سلامي: العراق والاردن مرشحان للتأهل لكاس العالم.. ماذا قال عن ايمن حسين؟
909 مشاهدة

أكد مدرب منتخب الأردن جمال سلامي، اليوم الاربعاء، ان منتخبي العراق والاردن مرشحان للتأهل لكاس العالم، فيما كشف جاهزية لاعبيه لمباراة الغد.

وقال سلامي في المؤتمر الصحفي تابعته السومرية نيوز، ان" مباراتنا ضد المنتخب العراقي مهمة ومنتظرة منذ وقوعنا بمجموعة العراق"، مبينا ان" فريقه جاهز لهذه المباراة خاصة بعد عودة جميع المصابين".

واضاف، ان "العراقي والاردني مرشحان للتأهل لكاس العالم ولن تكون مباراة الغد حاسمة"، مشيرا الى ان" المنتخب الاردني يمتلك كادر طبي بمستوى عال استطاع ان يجهز اللاعبين وخاصة موسى التعمري ويزن النعيمات".

واكد ان "جميع لاعبينا جاهزون لهذه المباراة ولدينا الرغبة بالحضور والعودة بالفوز من هذه المباراة"، مردفاً: "جئنا الى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب".

وواصل، ان" ايمن حسين نجم المنتخب العراقي بدون منازع وطريقة لعب المنتخب العراقي تعتمد على ايمن حسين ولدينا مدافعين على مستوى عالي للحد من خطورته"، مستدركا بالقول:" لدينا بعض الظروف التي كانت سبب تأخرنا بالقدوم الى العراق بتأخير بعض المحترفين".

وأوضح، ان "ارضية الملعب جيدة واي لاعب يتمنى ان يلعب بهكذا ملعب".
من جانبه أعرب لاعب منتخب الأردن "موسى التعمري" في المؤتمر الصحفي عن شكره للعراق على الاستضافة"، لافا الى انه "نتمنى ان تكون مباراة جميلة ونبارك للفائز".

واكد انه "من اللاعبين الذين يحبون اللعب تحت ضغط الجمهور"، لافتا الى ان "مباراة غداً لا تحسم التأهل للفائز".
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