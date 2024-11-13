سلامي: العراق والاردن مرشحان للتأهل لكاس العالم.. ماذا قال عن ايمن حسين؟

وقال في الصحفي تابعته نيوز، ان" مباراتنا ضد المنتخب مهمة ومنتظرة منذ وقوعنا بمجموعة العراق"، مبينا ان" فريقه جاهز لهذه المباراة خاصة بعد جميع المصابين".واضاف، ان "العراقي والاردني مرشحان للتأهل لكاس العالم ولن تكون مباراة الغد حاسمة"، الى ان" المنتخب الاردني يمتلك كادر طبي بمستوى عال استطاع ان يجهز اللاعبين وخاصة موسى التعمري ويزن النعيمات".واكد ان "جميع لاعبينا جاهزون لهذه المباراة ولدينا الرغبة بالحضور والعودة بالفوز من هذه المباراة"، مردفاً: "جئنا الى ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب".وواصل، ان" ايمن حسين نجم المنتخب بدون منازع وطريقة لعب المنتخب تعتمد على ايمن حسين ولدينا مدافعين على مستوى عالي للحد من خطورته"، مستدركا بالقول:" لدينا بعض الظروف التي كانت سبب تأخرنا بالقدوم الى بتأخير بعض المحترفين".وأوضح، ان "ارضية الملعب جيدة واي لاعب يتمنى ان يلعب بهكذا ملعب".من جانبه أعرب لاعب منتخب الأردن "موسى التعمري" في الصحفي عن شكره للعراق على الاستضافة"، لافا الى انه "نتمنى ان تكون مباراة جميلة ونبارك للفائز".واكد انه "من اللاعبين الذين يحبون اللعب تحت ضغط الجمهور"، لافتا الى ان "مباراة غداً لا تحسم التأهل للفائز".