وحازت الاهزوجة الشهيرة "لا تتمادى نخبزك خبز العباس" شهرة واسعة بعد ان قام العراقيون بتوجيهها نحو المتحدث باسم جيش الكيان الإسرائيلي افيخاي ادرعي، ليقوم هو الاخر باستخدامها ما منحها شهرة واسعة، واليوم أظهرت لقاءات لوسائل اعلام اردنية مع جماهير اردنية في الشارع استخدامهم لهذه الاهزوجة ليتوعدوا .كما استخدم الأردنيون القفشة العراقية الشهيرة "نخابرك فيما بعد"، والتي يتم استخدامها للتعبير عن الاستهزاء او عدم اعارة الاهتمام لما يصدر عن الاخر.