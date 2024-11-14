أول تعليق لمدرب المنتخب السعودي بعد التعادل مع استراليا
07:51 | 2024-11-14
تصفيات كأس العالم.. المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل من أرض أستراليا
06:17 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
05:50 | 2024-11-14
6 شاشات عملاقة في بغداد لنقل مباراة الأسود والنشامى.. أين مواقعها؟
05:28 | 2024-11-14
أيمن حسين والتعمري وجها لوجه بمباراة العراق والأردن.. من يتفوق بالأرقام؟
04:41 | 2024-11-14
14 بوابة مفتوحة.. السومرية تفصل كيفية الدخول لملعب البصرة الدولي اليوم
04:03 | 2024-11-14