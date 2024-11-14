إحصاءات وأرقام من تاريخ مواجهات العراق والأردن

winwin

ومع بدء العد العكسي للقاء المرتقب الذي يجمع النشامى مع أسود الرافدين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، على جذع النخلة بمدينة في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026، لا بد من وقفة وتأمل في تاريخ مواجهات الأردن والعراق.في هذا التقرير، نسلط الضوء على تاريخ مواجهات الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم، ويستعرض تفاصيل دقيقة، وحكايات جميلة، يكشف من خلالها هوية أكثر اللاعبين تسجيلًا في هذه المواجهات المثيرة.بحكم الجوار والجغرافيا، فإن منتخبي الأردن والعراق التقيا كثيرًا سواء في مباريات ودية أو دورات عربية أو بطولات غرب آسيا، وتصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.وبالعودة إلى التاريخ، فإن الأردن والعراق تواجها على امتداد مشاركتهما في تصفيات المونديال، في 10 لقاءات، حيث مالت أفضلية الفوز لصالح أسود الرافدين، قبل أن تتطور الكرة الأردنية ويصبح النشامى ندًا قويًا لمنافسه الشقيق.والتقى المنتخبان أول مرة في تصفيات كأس العالم 1986، ويومها فاز ذهابًا في عمان بنتيجة 3-2، وسجل ثلاثية أسود الرافدين وميض منير وأحمد راضي وحسين سعيد وأحرز للنشامى راتب الداوود وجمال أبو عابد، وفي مواجهة الإياب جدد أسود الرافدين الفوز 2-0 بهدفي أحمد راضي وكريم علاوي.وعاد المنتخبان مجددًا وتواجها في تصفيات كأس العالم 1990، حيث فاز ذهابًا في عمان 1-0 بهدف غانم عريبي، ثم فاز إيابًا في 4-0 وحملت الرباعية إمضاء أحمد راضي "سوبر هاتريك".المحطة الثالثة في تاريخ مواجهات الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم كانت بتصفيات نسخة 1994، حيث انتهى لقاء الذهاب 1-1 وسجل للأردن جريس تادرس، وعادل للعراق منذر خلف، وفي لقاء الإياب فاز أسود الرافدين 4-0 بأهداف ليث حسين "هدفين" علاء كاظم وأحمد راضي.وضرب المنتخبان موعدًا في تصفيات 2014 ضمن المرحلة الثالثة، وفاز يومها منتخب الأردن ذهابًا على فرانسو حريري 2-0 عن طريق حسن عبد الفتاح وعبد الله ذيب، وفاز إيابًا في عمان 3-1 بأهداف نشأت أكرم "هدفين" وقصي منير، وأحرز هدف النشامى حسن عبد الفتاح.وعاد المنتخبان الشقيقان والتقيا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، فتعادلا ذهابًا في عمان 1-1 سجل للنشامى أحمد هايل وللعراق نشأت أكرم، ثم إيابًا حيث فاز أسود الرافدين بهدف وحيد أحرزه حمادي أحمد.- سجل منتخب في مرمى الأردن على امتداد مواجهاتهما في تصفيات كأس العالم 20 هدفًا، فيما سجل النشامى 7 أهداف فقط.- من أصل 10 مباريات في تاريخ مواجهات الأردن والعراق في التصفيات، فاز منتخب أسود الرافدين في 7 مباريات، مقابل فوز وحيد للنشامى وتعادلين.- أول فوز للعراق في تصفيات المونديال كان في تصفيات 1986 بنتيجة 3-2، وأول فوز للأردن تحقق بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد بنتيجة 2-0 في تصفيات 2014.- أكبر فوز تحقق في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، كان لصالح أسود الرافدين وبرباعية نظيفة، حيث تكررت هذه النتيجة مرتين.تناوب على تسجيل أهداف منتخب في مرمى الأردن كل من: أحمد راضي "7 أهداف"، نشأت أكرم "3 أهداف"، ليث حسين "هدفان"، وميض منير وغانم عريبي وحسين سعيد وكريم علاوي وعلاء كاظم ومنذر خلف، وقصي منير، حمادي أحمد.ويعتبر المرحوم أحمد راضي "هدّاف" المواجهات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم وهو الوحيد الذي سجل "سوبر هاتريك".يعتبر حسن عبد الفتاح الهدّاف التاريخي للأردن أمام بتسجيله هدفين، فيما سجل هدفًا واحدًا كل من: راتب الداوود، جمال أبو عابد، جريس تادرس، عبد الله ذيب، أحمد هايل.واللافت أن جميع اللاعبين الذين سجلوا في مرمى هم ممن اعتزلوا كرة القدم، وبالتالي فإن لاعبي المنتخب الأردني الحالي يبحثون عن هدفهم الأول في شباك أسود الرافدين ضمن تصفيات كأس العالم.المصدر: