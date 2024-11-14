أول تعليق لمدرب المنتخب السعودي بعد التعادل مع استراليا

وكان المنتخب قد سجل ما بدا هدفا قاتلا، عن طريق الغنام، لكن الحكم ألغاه بداعي تداخل علي البليهي، مدافع "الأخضر"، في اللعبة، أثناء وجوده في موقف تسلل.وعن ذلك، قال رينارد، خلال الصحفي عقب المباراة: "لم أشاهد اللقطة سوى مرة واحدة.. أرغب في مشاهدتها أكثر من مرة، لأن قرار الحكم كان غريبا".وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة، رغم الغيابات التي عانينا منها، وأشكر اللاعبين على ذلك، فأنا أشعر كأنني لم أغادر هذا المنتخب.. هناك عدد كبير من العناصر المستمرة (في الفريق)، بجانب الجهاز الفني والإداري".وتابع: "أشعر بثقة كبيرة مع هذه المجموعة، وهدفنا جميعا هو التأهل لنهائيات كأس العالم.. لكن هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل، وسنقدم كل ما لدينا، لأننا لا نرغب في التنازل عن هذا الحلم".وأشاد بمستوى ظهيره الأيمن، سعود عبد الحميد، قائلا: "نعرفه جميعا، فهو لاعب رائع وسريع، وأقدم له التهنئة على لقطة الإنقاذ، وأشكر اللاعبين على المستوى الذي قدموه".واختتم: "أشكر الجماهير على دعمها المتواصل لنا، وأطالبهم بالاستمرار، وسنسعى لتعويضهم خلال الفترة المقبلة".