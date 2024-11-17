مونديال 2034.. حديث جديد يخص استضافة السعودية

واعتبر أن بطولة
كأس العالم 2034، ستكون بمثابة شهادة على التقدم الكروي السعودي
العالمي، وكذلك التطور الذي أحرزه الاتحاد الآسيوي في تعزيز نمو اللعبة بالمنطقة.
وحول علاقة الاتحادين الآسيوي والسعودي، قال ويندسور: "الاتحاد السعودي
أحد الاتحادات الوطنية الرائدة في الاتحاد الآسيوي، وتحت قيادة الرئيس ياسر المسحل، وضع الاتحاد السعودي
نفسه كمركز رئيسي لكرة القدم القارية والدولية، حيث استثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية الرياضية والمواهب وتقديم الفعاليات".
وأردف: "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتمتع بعلاقة ممتازة، ليس فقط مع رئيس الاتحاد السعودي
لكرة القدم ياسر المسحل، ولكن أيضا مع القيادة الرياضية في السعودية".
وتطرق ويندسور لكأس آسيا 2027 التي ستستضيفها السعودية، قائلا: "لقد أبلغنا الاتحاد السعودي
لكرة القدم، أننا سنرى أفضل كأس آسيوية على الإطلاق يتم استضافتها، ونحن في الاتحاد الآسيوي على ثقة من أن تنظيم كأس آسيا في عام 2027 سيكون بمثابة نقطة انطلاق حاسمة، نحو استضافة الحدث الأكثر شهرة وهو مونديال 2034".
وتابع: "ستوفر البطولة القارية فرصة لا تقدر بثمن للمملكة، لعرض قدراتها التنظيمية، واختبار بنيتها التحتية، ورفع مستوى تجارب المشجعين على نطاق قاري في كأس آسيا".