مونديال 2034.. حديث جديد يخص استضافة السعودية

قال الماليزي داتو سري ويندسور جون، عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن اعتماد المملكة القريب كرابع آسيوية تستضيف كأس العالم، يعد إنجازا هائلا للقارة الصفراء.

وأضاف ويندسور أن العرض الناجح التي قدمته لاستضافة 2034 "علامة فارقة أخرى في تطور كرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية".

واعتبر أن كأس العالم 2034، ستكون بمثابة شهادة على التقدم الكروي العالمي، وكذلك التطور الذي أحرزه الاتحاد الآسيوي في تعزيز نمو اللعبة بالمنطقة.



وحول علاقة الاتحادين الآسيوي والسعودي، قال ويندسور: "الاتحاد أحد الاتحادات الوطنية الرائدة في الاتحاد الآسيوي، وتحت قيادة الرئيس ياسر المسحل، وضع الاتحاد نفسه كمركز رئيسي لكرة القدم القارية والدولية، حيث استثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية الرياضية والمواهب وتقديم الفعاليات".



وأردف: "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتمتع بعلاقة ممتازة، ليس فقط مع رئيس الاتحاد لكرة القدم ياسر المسحل، ولكن أيضا مع القيادة الرياضية في السعودية".



وتطرق ويندسور لكأس آسيا 2027 التي ستستضيفها السعودية، قائلا: "لقد أبلغنا الاتحاد لكرة القدم، أننا سنرى أفضل كأس آسيوية على الإطلاق يتم استضافتها، ونحن في الاتحاد الآسيوي على ثقة من أن تنظيم كأس آسيا في عام 2027 سيكون بمثابة نقطة انطلاق حاسمة، نحو استضافة الحدث الأكثر شهرة وهو مونديال 2034".



وتابع: "ستوفر البطولة القارية فرصة لا تقدر بثمن للمملكة، لعرض قدراتها التنظيمية، واختبار بنيتها التحتية، ورفع مستوى تجارب المشجعين على نطاق قاري في كأس آسيا".