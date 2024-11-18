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غولر يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. ما القصة؟

رياضة

2024-11-18 | 09:30
غولر يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. ما القصة؟
المصدر:
وكالات
1,313 مشاهدة

طالب لاعب خط الوسط لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التركي أردا غولر البالغ من العمر 19 عاما، الرحيل عن قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويجلس أردا غولر معظم المباريات على دكة البدلاء، إذ لم يشارك إلا في 307 دقائق فقط على مدار 12 مباراة، ولم يبدأ اللاعب التركي كأساسي مع ريال مدريد إلا في 3 مواجهات فقط أمام ريال بلد الوليد وإسبانيول وريال سوسييداد في الدوري المحلي "لا ليغا" هذا الموسم، ولم يساهم في تسجيل أي هدف.

وأفادت صحيفة "OK" الإسبانية في تقرير لها بأن "غولر يريد الرحيل على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية 2025، وأن إدارة ريال مدريد ترى بأنه يستحق الحصول على دقائق أكثر".

وتدعم إدارة نادي ريال مدريد لاعبها التركي من أجل الحصول على عدد أكبر من الدقائق، وهو ما جعل اللاعب يطلب الرحيل في الشتاء.

وقد دخل أردا غولر إلى مكتب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، في وقت سابق، حيث شدد على أن موقفه لم يتغير في الأشهر الأخيرة وأنه يحتاج للحصول على دقائق أكثر.

في المقابل، يحصل أردا غولر على فرصته كاملة مع منتخب تركيا، حيث شارك أساسيا في 5 مباريات أثناء نافذة الـ"فيفا" خلال الأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد المنتخب التركي لمواجهة نظيره المونتينيغري "الجبل الأسود" يوم الثلاثاء، وذلك في ختام مشواره ضمن مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية القسم الثاني، ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام وصيفه الويلزي.
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غولر

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