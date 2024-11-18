غولر يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. ما القصة؟

ويجلس أردا غولر معظم المباريات على دكة البدلاء، إذ لم يشارك إلا في 307 دقائق فقط على مدار 12 مباراة، ولم يبدأ اللاعب التركي كأساسي مع إلا في 3 مواجهات فقط أمام بلد الوليد وإسبانيول وريال سوسييداد في الدوري المحلي "لا ليغا" هذا الموسم، ولم يساهم في تسجيل أي هدف.وأفادت صحيفة "OK" الإسبانية في تقرير لها بأن "غولر يريد الرحيل على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية 2025، وأن ترى بأنه يستحق الحصول على دقائق أكثر".وتدعم نادي لاعبها التركي من أجل الحصول على عدد من الدقائق، وهو ما جعل اللاعب يطلب الرحيل في الشتاء.وقد دخل أردا غولر إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، في وقت سابق، حيث شدد على أن موقفه لم يتغير في الأشهر الأخيرة وأنه يحتاج للحصول على دقائق أكثر.في المقابل، يحصل أردا غولر على فرصته كاملة مع منتخب تركيا، حيث شارك أساسيا في 5 مباريات أثناء نافذة الـ"فيفا" خلال الأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، حيث سجل هدفا وصنع آخر.ويستعد المنتخب التركي لمواجهة نظيره المونتينيغري "الجبل الأسود" يوم الثلاثاء، وذلك في ختام مشواره ضمن مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية القسم الثاني، ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام وصيفه الويلزي.