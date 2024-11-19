Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بوفون يحكي قصته مع الاكتئاب وكيف تغلب عليه

رياضة

2024-11-19 | 10:08
بوفون يحكي قصته مع الاكتئاب وكيف تغلب عليه
المصدر:
وكالات
303 مشاهدة

أكد اسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، اليوم الثلاثاء، إنه عانى من الاكتئاب قبل نحو 20 عاما أثناء اللعب مع يوفنتوس، مشيرا إلى أن الرسم ساعده في التغلب على المرض.

وصرح بوفون (46 عاما) لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه "رفض تناول العقاقير خوفا من إدمانها، لكن معالجا نفسيا نصحه بالنظر إلى ما هو أبعد من كرة القدم".

أوضح: "ذهبت للمعالج النفسي 3 أو 4 مرات فقط لكنه قدم لي نصيحة قيمة، وهي ضرورة تنمية اهتمامات أخرى وعدم التركيز بالكامل على كرة القدم".

وأضاف بوفون: "في ذلك الوقت اكتشفت شغفي بالرسم. ذهبت إلى معرض للفن الحديث والمعاصر في تورينو، حيث كان هناك معرض لمارك شاغال".

وتابع: "تعلقت أمام لوحته (المشي) لمدة ساعة. إنها لوحة بسيطة تظهر شاغال وزوجته بيلا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، لكنها تطير. عدت للمعرض في اليوم التالي".

وأشار حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي ومنتخب بلاده سابقا، إلى أنه بدأ في رؤية المعالج بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة في نهاية عام 2003.

ويتذكر بوفون قائلا: "بدأ موسمنا في الدوري بشكل جيد لكننا بدأنا بعد ذلك نفقد الزخم. واهتزت نتائجنا في تلك الفترة. شعرت بالفراغ وبدأت أنام بشكل سيئ. كنت أستلقي وأشعر بالقلق معتقدا أنني لن أنام".

واعترف بوفون أنه أصيب بنوبة ذعر قبل إحدى لقاءات الدوري الإيطالي، ثم عرض عليه المدرب إيفانو بوردون إعفاءه من المشاركة في المباراة.

لكن بوفون رفض، موضحا: "قلت لنفسي: جيجي، إذا لم تلعب هذه المباراة فسوف يشكل ذلك سابقة ولن تتمكن من اللعب مرة أخرى".

واختتم بوفون حديثه قائلا: "كانت حياتي حقا مثل هذا السقوط والنهوض. لقد ارتكبت أخطاء مثل أي شخص خر، ولم أخفها أبدا".

ويتصدر بوفون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا، بعدما خاض 176 مباراة دولية، كان أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وعلى مستوى النادي، حقق نجاحا كبيرا في يوفنتوس، حيث لعب في الفترة ما بين عامي 2001 و2018 ومن 2019 إلى 2021، حيث فاز بـ10 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 ألقاب في كأس إيطاليا، كما أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للقاءات في الدوري المحلي برصيد 657 مباراة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

بوفون

الاكتئاب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
من هو "الأسطورة" برأي محمد الدويش.. استفزاز لجمهور الهلال السعودي
09:55 | 2024-11-19
السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان
09:30 | 2024-11-19
اندونيسيا تصعق السعودية وتهزمها بهدفين في تصفيات المونديال
09:17 | 2024-11-19
بعد وفاة اللاعب محمد شوقي.. قرار عاجل من "الشباب والرياضة"
09:03 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
لاعبة كرة قدم شهيرة تخسر كؤوسها بسبب الفيضان
06:28 | 2024-11-19
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي
Play
انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي
05:56 | 2024-11-19
شابة تفارق الحياة أثناء عملية ولادة
Play
شابة تفارق الحياة أثناء عملية ولادة
05:48 | 2024-11-19
رسالة المرجعية.. الخارطة الخماسية تسقط الشرعية
Play
رسالة المرجعية.. الخارطة الخماسية تسقط الشرعية
04:45 | 2024-11-19
حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)
Play
حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)
14:24 | 2024-11-18
معوقات تقنية تهدد دقة التعداد السكاني في الديوانية‎
Play
معوقات تقنية تهدد دقة التعداد السكاني في الديوانية‎
07:07 | 2024-11-18
عقود تسليح وزارة الدفاع تحت المجهر
Play
عقود تسليح وزارة الدفاع تحت المجهر
06:56 | 2024-11-18
حالة الإنذار "ج" في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة (فيديو)
Play
حالة الإنذار "ج" في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة (فيديو)
05:45 | 2024-11-18
القاتل الصامت: مرضٌ خفيّ يهدّد صحتك.. ما هو؟
Play
القاتل الصامت: مرضٌ خفيّ يهدّد صحتك.. ما هو؟
02:24 | 2024-11-18
"حادث سيارة" يتسبب بنزاع عشائري في البصرة (فيديو)
Play
"حادث سيارة" يتسبب بنزاع عشائري في البصرة (فيديو)
13:44 | 2024-11-17
بوضح النهار.. شاب يقـ-ـل غدراً على يد أصدقائه
Play
بوضح النهار.. شاب يقـ-ـل غدراً على يد أصدقائه
09:57 | 2024-11-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.