بعد الفوز على عمان.. لاعبو العراق يقطعون وعدًا للجماهير

واستعاد أسود الرافدين نغمة الانتصارات مجددًا بعد الفوز على نظيره العماني بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب يوسف في (36) من عمر المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.وقال مهاجم المنتخب أيمن حسين في تصريحات: "حقيقة أود أن أشكر المنتخب العماني والجماهير العمانية على حسن الاستقبال والضيافة ونقول لهم حظًا موفقًا على النتيجة ونتمنى لهم الأفضل مستقبلًا، أشكر أيضًا الجمهور الذي حضر وآزرنا بقوة في المباراة".وأضاف: "منتخب عاد لوضعه الطبيعي في مباراة اليوم، الأداء مسح الصورة غير الجيدة التي ظهرنا بها في مباراة الأردن، نحن نتطلع إلى القادم ونعمل على تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير ومشوار التصفيات طويل ويحتاج إلى الاستمرار بالنتائج الإيجابية وتحقيق الانتصارات".من جانبه، قال اللاعب زيدان إقبال: "المنتخب لعب بأسلوب الاستحواذ في مباراة اليوم، الحمد لله هذه الطريقة جنت ثمارها ومنحتنا فوزًا مهمًا جدًا كنا بأمس الحاجة إليه لتصحيح وضعنا في التصفيات وكل الأمور جرت لمصلحتنا وتمكنا من منح الجماهير ابتسامة منحتهم السعادة التي يستحقونها".وأوضح: "سبب المستوى الجيد الذي ظهرت به اليوم يعود إلى المستوى المميز الذي قدمه زملائي في المباراة، هم من ساعدوني على الظهور بصورة جيدة في اللقاء، نحن نعمل على تحسين وضعنا والتطور باستمرار وأود أن أقول للجماهير إننا سنكون عند حسن ظنكم وإننا نشكركم على كل مستويات الدعم التي تقدمونها لنا".وعلّق يوسف أمين، أفضل لاعب في المباراة، عن الانتصار المحقق، قائلاً: "سعيد بالانتصار وطبقنا ما طلبه منا الجهاز الفني وضرورة الاستمتاع في كرة القدم". وبخصوصِ جائزة أفضل لاعب، أضاف: "هذا تحقق بفضل مجهود جميع الزملاء ممن كان معي في الملعب".