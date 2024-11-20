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من هم الاخرون؟.. فينيسيوس ثالث "كاميروني" في ريال مدريد

رياضة

2024-11-20 | 12:07
من هم الاخرون؟.. فينيسيوس ثالث &quot;كاميروني&quot; في ريال مدريد
المصدر:
وكالات
808 مشاهدة

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور ثالث لاعب من أصول كاميرونية ضمن قائمة ريال مدريد الإسباني حالياً، إذ أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن أصول اللاعب تنحدر من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وتلقى فينيسيوس جونيور الوثيقة التي تثبت أن أصوله تعود إلى الكاميرون، بصحبة والده وإندالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قبل مباراة البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتنحدر أصول كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، إلى الكاميرون أيضاً من ناحية الأب، فاللاعب المولود لأم جزائرية والذي نشأ في الضواحي الشمالية الشرقية لباريس، زار مسقط رأس والده لأول مرة في يوليو 2023 في زيارة استغرقت ثلاثة أيام وشهدت تجمعاً كبيراً للجماهير في مطار العاصمة ياوندي.

كما زار نجم ريال مدريد مدينة دوالا، مسقط رأس والده ويلفرد، وظهر محاطا بعدد كبير من عناصر الجيش الكاميروني المدججين بالأسلحة لحمايته من الاختطاف.

الأمر نفسه بالنسبة لأوريلين تشواميني لاعب خط الوسط، إذ نشأ بمدينة بوردو في فرنسا، لكنه كشف سابقاً بأن أصول والده تنحدر من الكاميرون.

وسبق أن أعلن تشواميني تشجيعه لمنتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا الأخيرة إذ قال: بالطبع أنا أشجع الأسود غير المروضة في كأس الأمم الإفريقية، إنها جزء مني لأن والديّ من أصل كاميروني، لقد أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى الكاميرون عدة مرات، وكنت هناك مرة أخرى في الشتاء الماضي.

وانتشرت صورة لتشواميني العام الماضي أثناء زياردة بلدة بانا في الكاميرون لقضاء إجازة مع عائلته.

وسبق للكاميروني صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكرة الحالي في البلاد، ومواطنه جيريمي نجيتاب، اللعب بقميص ريال مدريد
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فينيسيوس

ريال مدريد

كاميروني

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