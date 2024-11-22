فليك يحرج نجوم برشلونة أمام الجماهير.. ما شأن لامين؟

وغاب اللاعب (17 عاما) عن خسارة 1-0 أمام سوسيداد، والتي أوقفت سلسلة من 7 انتصارات لبرشلونة بكافة المسابقات قبل أسبوعين من الآن، وقال فليك إن لاعبيه بحاجة لإظهار قدرتهم على الفوز بدون نجم الشاب.وقال فليك في مؤتمر صحفي "خلال المباراة سأطرح السؤال على الفريق، سيكون سؤالا جيدا للغاية بالنسبة لهم (إذا كان بوسعهم الفوز بدون لامين يامال)".وأضاف بقوله "لم نلعب بشكل جيد أمام سوسيداد، ولم يكن ذلك بسبب غياب يامال، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن لدينا خيارات للعب بشكل جيد بدونه أيضا".واستكمل "لن يكون قادرا على اللعب السبت، لا نعرف متى سيعود من إصابته، ولكن ما هو واضح بالنسبة لي هو أننا نريده أن يعود فقط عندما يتعافى بنسبة 100%".ولعب يامال دورا كبيرا في فوز إسبانيا بلقب بطولة أوروبا في وقت سابق من هذا العام في ألمانيا، وحصد جائزة أفضل هدف وأفضل لاعب شاب في البطولة خلال موسمه الافتتاحي.وواصل يامال تألقه هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة؛ ليساعد برشلونة على تصدر ترتيب برصيد 33 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن غريمه مدريد، الذي يحتل المركز الثاني ولديه مباراة إضافية.وأشار فليك إلى أنه "ربما يتعيّن علينا تعديل النهج× لأنه من الصعب استبدال لاعب متعدد الإمكانيات مثله".وأتم "ربما نكون مقيدين بعض الشيء بسبب غيابه، لكن لدينا الكثير من اللاعبين ذوي الجودة العالية ويمكنهم اللعب في مراكز مختلفة، سنرى ما نحتاجه وسنضع خطة اللعب".