من هو العراقي الوحيد في الدوري المصري؟

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا إتمام التعاقد مع اللاعب، يوم 12 اب 2026، مقابل 435 ألف يورو وفق بيانات انتقالات اللاعب ليخوض تجربته الأولى في الكرة المصرية بعد سنوات من التنقل بين الأندية الأوروبية والعراقية.ويبلغ كوكوريس العمر 25 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الأيمن مع قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي، وهو ما يمنحه مرونة إضافية أمام الجهاز الفني لسيراميكا.بداية مبكرة في السويدبدأ كوكوريس مسيرته الكروية في السويد، حيث تدرج في قطاعات الناشئين قبل الانتقال إلى هوسكفارنا تحت 17 عامًا العام 2014.ثم صعد إلى الفريق الأول لهوسكفارنا قبل أن ينتقل إلى يونشوبينغ سودرا، في يناير 2018، وبعدها خاض تجربة مختلفة بالانتقال إلى تحت 23 عامًا، في أغسطس 2018، مقابل 1.5 مليون يورو.ولم تكن تجربته مقتصرة على فريق الشباب، حيث ظهر أيضًا مع برايتون، وشارك في 3 مباريات مع الفريق الأول.سلسلة من الإعاراتعاد كوكوريس، لاحقًا، إلى الكرة عبر بوابة بعدما انتقل إليه في صفقة انتقال حر خلال تموز 2021.وخلال فترته مع مالمو خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة، حيث انتقل إلى يونشوبينغ سودرا، في شباط 2022، ثم ديجيرفورش، في شباط 2023، وبعدها أوريبرو في اذار 2024.وبعد نهاية إعارته مع أوريبرو عاد إلى مالمو قبل أن ينتقل إلى العراقي، في ايلول 2024، وكانت تجربة دهوك محطة مهمة في مسيرته بعدما أصبح اللاعب أكثر تأثيرًا من الناحية التهديفية وقدم أرقامًا لافتة في الكرة العراقية.أرقامه مع الأنديةخلال مسيرته مع مختلف الأندية شارك كوكوريس في 195 مباراة، وسجل 42 هدفًا، ويتصدر دهوك قائمة الأندية التي سجل معها أكبر عدد من الأهداف بعدما خاض 56 مباراة، وأحرز 26 هدفًا.وشارك مع برايتون تحت 23 عامًا في 44 مباراة، وسجل 7 أهداف أما مع يونشوبينغ سودرا فخاض 21 مباراة، وسجل 5 أهداف بينما لعب 25 مباراة مع ديجيرفورش، وأحرز هدفًا واحدًا.وسجل كوكوريس هدفًا واحدًا أيضًا خلال 20 مباراة مع هوسكفارنا، وهدفًا آخر في 15 مباراة مع أوريبرو، كما شارك مع برايتون تحت 18 عامًا في 6 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، بينما خاض 5 مباريات مع مالمو، و3 مباريات مع برايتون دون تسجيل أي هدف.لماذا يمثل منتخب ؟رغم أن كوكوريس نشأ كرويًا في السويد، وسبق له تمثيل منتخباتها للفئات السنية فإنه اختار تمثيل منتخب العراق على المستوى الأول.وانضم إلى المنتخب العراقي، في كانون الاول 2024، وشارك معه في مباريات رسمية ليصبح جزءًا من الجيل الذي يمثل الكرة العراقية على الساحة الدولية.ولعب كوكوريس مع منتخب بلاده في 4 مباريات لم ينجح خلالها بتسجيل أي هدف.