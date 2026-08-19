روبرتو كارلوس يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام والزواج

وكان تقارير أكدت مؤخرا أن تزوج مؤخرا من سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين المغربية الطاهري، وأنه قرر اعتناق الدين الإسلامي.وانضم علي ، النائب عن التركي، إلى من أكدوا إسلام ، بعدما أوضح أنه زار وقابل الشيخ جهاد حمادة نائب الجمعية البرازيلية الإسلامية والذي عقد قران كارلوس وسهيلة، وأكد له أن أسطورة نطق بالشهادتين واعتنق .حقيقة إسلام روبرتو كارلوسوعلق روبرتو كارلوس على شائعات اعتناقه الإسلام، خلال مقابلة حصرية مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، نشرها عبر منصاته على ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وقال كارلوس في المقابلة، وتصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" : "أنا أحترم الدين الإسلامي لأقصى درجة، لكن الشائعات المتداولة بشأن اعتناقي الإسلام غير صحيحة"، مؤكدا أنه لا يزال مسيحيا كاثوليكيا.روبرتو كارلوس لم يتزوجأما المفاجأة الأكبر فكانت أن كارلوس لم يتزوج في الأساس من سهيلة الطاهري، حيث نفت وكيلة اللاعبين حدوث الأمر تماما في حديثها مع مالك مكتبي.وأكدت سهيلة ان الصور المنتشرة لهما والتي تشبه العرس هي من أحد "الإيفينتات" التي حضراها معا في البرازيل، ولا علاقة لها بحفل بينهما أو ما شابه ذلك.