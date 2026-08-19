روبرتو كارلوس يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام والزواج

وكان تقارير أكدت مؤخرا أن روبرتو كارلوس
تزوج مؤخرا من سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين المغربية اللبنانية سهيلة
الطاهري، وأنه قرر بعدها
اعتناق الدين الإسلامي.
وانضم علي شاهين
، النائب عن حزب العدالة والتنمية
التركي، إلى من أكدوا إسلام روبرتو كارلوس
، بعدما أوضح أنه زار البرازيل
وقابل الشيخ جهاد حمادة نائب الجمعية البرازيلية الإسلامية والذي عقد قران كارلوس وسهيلة، وأكد له أن أسطورة ريال مدريد
نطق بالشهادتين واعتنق الإسلام
.
حقيقة إسلام روبرتو كارلوس
وعلق روبرتو كارلوس على شائعات اعتناقه الإسلام، خلال مقابلة حصرية مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، نشرها عبر منصاته على يوتيوب
ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقال كارلوس في المقابلة، وتصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية
: "أنا أحترم الدين الإسلامي لأقصى درجة، لكن الشائعات المتداولة بشأن اعتناقي الإسلام غير صحيحة"، مؤكدا أنه لا يزال مسيحيا كاثوليكيا.
روبرتو كارلوس لم يتزوج
أما المفاجأة الأكبر فكانت أن كارلوس لم يتزوج في الأساس من سهيلة الطاهري، حيث نفت وكيلة اللاعبين حدوث الأمر تماما في حديثها مع مالك مكتبي.
وأكدت سهيلة ان الصور المنتشرة لهما والتي تشبه العرس هي من أحد "الإيفينتات" التي حضراها معا في البرازيل، ولا علاقة لها بحفل زفاف
بينهما أو ما شابه ذلك.