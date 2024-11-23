انشيلوتي يرد على منتقدي مبابي: هو من يعلمني

وتعرض كيليان مبابي لانتقادات حادة في الشهر الماضي على خلفية ظهوره المخيب ضد برشلونة في الكلاسيكو، الذي خسره 0-4 في 26 أكتوبر/ تشرين الماضي.وتحدثت الصحافة الإسبانية مؤخراً عن عدم رضا أنشيلوتي عن الأدوار الدفاعية لمبابي خاصة في الكلاسيكو والتي تؤثر على شكل ومستواه بشكل عام.وحصل مبابي على راحة من المشاركة في نوفمبر/ تشرين الثاني الأخيرة، حيث ينتظر أن يدعم "الميرينغي" بقوة يوم الأحد أمام ليغانيس في الدوري الإسباني.وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال الصحفي للقاء ليغانيس: "مشاكل ذهنية لمبابي؟ يا له من سؤال، لا أعتقد ذلك مطلقاً، يبدو سعيداً وراضياً هنا، اعتقد أن التكهن بشيء مثل هذا أمر قبيح".وواصل: "لديه فرصة للمشاركة والظهور ولقد تحسنت حالته، وأتمنى أن يظهر ذلك في المباراة".ويرى أنشيلوتي أن مبابي لا يحتاج تعليمات لكي يتحسن على أرض الملعب، وقال في هذا الصدد: "لن أعلمه كيف يلعب كمهاجم، من هو يستطيع أن يعلمني. العمل الدفاعي؟ لا اعتقد أنه يحتاج لتعليمات مني أيضاً".وفي الإطار نفسه تحدث المدرب الإيطالي عن تأثير الصيام التهديفي على الفرنسي، مؤكداً أنها مسألة يعاني منها أي مهاجم، مضيفاً: "حين لا يسجلوا يشعرون بالإحباط لكني أشاهد تحفز وسعادته في المران".وواصل: "سيخوض مباراة رائعة لأن الأمر كله مسألة وقت، لدى مبابي جودة لا تصدق وسيظهرها عاجلاً أم آجلاً".وكانت أحد الأمور التي تم التطرق إليها خلال الصحفي هو المركز المفضل لمبابي، حيث نفى الإيطالي وجود أي طلبات من المهاجم الفرنسي للعب في مكان بعينه.وأتبع: "لا يوجد مكان ثابت في الملعب لا لمبابي أو لفينسيوس جونيور، الأمر يتوقف على طبيعة المباراة".يذكر أن مبابي شارك في 16 مباراة مع بكافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 2، لكنه لم يهز الشباك في آخر 4 مباريات وتحديداً منذ 19 أكتوبر الماضي.- [ ]