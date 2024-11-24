هل يمر ريال مدريد بضائقة مالية؟.. بيريز يرد

وقال بيريز، في تصريحات خلال العامة لريال مدريد: "تنظيم الحفلات الموسيقية ليس نشاطا مربحا للغاية بالنسبة للنادي. أريد أن تعلموا أن العائدات في هذا الجانب بالكاد تمثل 1% فقط".وأضاف: "إننا ندرك أن هذا النشاط مهم لأنه يعزز صورة النادي، ولهذا السبب، نوفر ملعبنا لهذه الأنشطة. وسيكون القرار بيد بلدية إذا كانت تريد أن يستمر الملعب كموقع للأحداث الكبرى، مما سيعزز صورة بأكملها ويفيد الكثيرين. أكرر، بالنسبة لنا، لا يمثل ذلك سوى 1% من الأرباح".وتابع: "لا يمكن تصور أن نقرأ في بعض الوسائل الرقمية السامة، أن البرنابيو لا يملك رخصة لممارسة نشاطه".وبخصوص الحكم القضائي الذي أمر بوقف أعمال إنشاء مواقف والنفق في محيط البرنابيو، علق بيريز: "فيما يتعلق بالمواقف، فإن البنى التحتية الكبيرة تتطلب مواقف للسيارات، وقد اتفقنا على ذلك مع البلدية، حيث سيتم تخصيص ثلث المساحات للسكان المحليين".واختتم: "هل يمكن لأي شخص أن يفهم أنه من أجل لعب 25 مباراة سنويا، لمدة ساعتين فقط، يتم استثمار هذا الحجم من الأموال؟ لكننا نفعل ذلك بهدف تحسين حي تشامارتين الذي لدينا معه علاقة وثيقة منذ سنوات عديدة".وكانت المحكمة الإدارية رقم 30 في مدريد، برئاسة القاضية ماريا ديل كارمن كاسادو، قررت في أيلول الماضي "تعليق تنفيذ" أعمال بناء موقفي والنفق المحيطين بالملعب.