ريال مدريد: ستتم معاقبة موجه الإهانات العنصرية لفينيسيوس خارج القضاء

وقال الملكي، في بيان عبر الرسمي: "يعلن النادي أن القاصر الذي وجه إهانات عنصرية للاعبينا فينيسيوس في فاييكاس، خلال مباراة رايو فايكانو وريال مدريد يوم 18 شباط 2024، قد اعتذر وأعرب عن أسفه عن سلوكه في رسالة اعتذار موجهة لفيني".وأضاف البيان: "ستكون عقوبته خارج نطاق القضاء، بتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والتربوية التي اقترحها المدعي العام للأحداث، وكذلك عدم دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام".وتابع الميرينجي: "بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليه دفع العقوبة المالية المفروضة عليه بسبب سلوكه من قبل لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة".وتابع: "منذ حزيران الماضي، كانت هناك بالفعل 4 إجراءات قانونية، سواء في الجنائي أو الأحداث، والتي انتهت بمعاقبة مرتكبي الأفعال العنصرية غير المقبولة التي ارتكبت ضد لاعبي ريال مدريد في مختلف الملاعب الرياضية والمنتديات والشبكات الاجتماعية".وختم الملكي: "ريال مدريد، الذي عمل كمدع خاص في هذه الإجراءات إلى جانب لاعبيه ويتصرف في إجراءات أخرى جارية حاليا، سيواصل العمل على حماية قيم النادي، والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".