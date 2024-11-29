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ريال مدريد: ستتم معاقبة موجه الإهانات العنصرية لفينيسيوس خارج القضاء

رياضة

2024-11-29 | 10:28
ريال مدريد: ستتم معاقبة موجه الإهانات العنصرية لفينيسيوس خارج القضاء
المصدر:
وكالات
1,049 مشاهدة

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، بيانا رسميا بشأن الإهانات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، مطلع 2024.

وقال الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي أن القاصر الذي وجه إهانات عنصرية للاعبينا فينيسيوس في ملعب فاييكاس، خلال مباراة رايو فايكانو وريال مدريد يوم 18 شباط 2024، قد اعتذر وأعرب عن أسفه عن سلوكه في رسالة اعتذار موجهة لفيني".

وأضاف البيان: "ستكون عقوبته خارج نطاق القضاء، بتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والتربوية التي اقترحها مكتب المدعي العام للأحداث، وكذلك عدم دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام".

وتابع الميرينجي: "بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليه دفع العقوبة المالية المفروضة عليه بسبب سلوكه من قبل لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة".

وتابع: "منذ حزيران الماضي، كانت هناك بالفعل 4 إجراءات قانونية، سواء في القضاء الجنائي أو الأحداث، والتي انتهت بمعاقبة مرتكبي الأفعال العنصرية غير المقبولة التي ارتكبت ضد لاعبي ريال مدريد في مختلف الملاعب الرياضية والمنتديات والشبكات الاجتماعية".

وختم الملكي: "ريال مدريد، الذي عمل كمدع خاص في هذه الإجراءات إلى جانب لاعبيه ويتصرف في إجراءات أخرى جارية حاليا، سيواصل العمل على حماية قيم النادي، والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".
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