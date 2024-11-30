تشخيص مشكلة مبابي مع ريال مدريد

وانهالت الانتقادات على خاصة أنه لعب في مركزه المفضل كجناح أيسر بعد إصابة فينيسيوس جونيور، ولم يظهر بالمستوى المتوقع.وفي هذا الإطار قال آلان جيريس نجم المنتخب الفرنسي السابق وبطل أوروبا نسخة 1984، بشأن أسباب أزمة وكيف يخرج منها، "حتى الآن لم يحقق النجاح المنتظر منه مع مدريد، وهو يملك موهبة هائلة لكن يجد صعوبة في إظهارها، والاندماج في طريقة لعب الفريق".وعن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى مع الريال، قال جيريس "حقيقة لا أعرف الإجابة، فمستواه متراجع منذ فترة. لقد كان يسجل 52 هدفا في الموسم، وقبل رحيله عن واجه مشاكل ولم يكن فعالا في يورو 2024. قد يكون السبب أنه لا يلعب في مركزه أو أنه لم يتأقلم مع زملائه الجدد، لا أعرف السبب".وأضاف "لقد شارك في مركزه المفضل بالفعل، ولم يقدم المردود المنتظر وأهدر ركلة جزاء، هذا يدل على أن المشكلة تكمن في عقله، يجب أن يكون في حالة نفسية جيدة خلال الفترة المقبلة".وتابع "لا أعتقد أن تأثر برحيله عن . طموحات اللاعب كبيرة، وأدرك أنه لن يبلغها سوى مع على وجه التحديد، فغادر. هي خطوة بمثابة تحد، حاليا يمر بمشكلة، وعليه إخراج نفسه منها في أسرع وقت".وأردف "لقد عشت موقفا مشابها لهذا في بداية مسيرتي، وأنصح أن يلعب ببساطة ويحاول العثور على رابط مع زملائه على أرض الملعب، يجب على المقربين منه مساعدته وتشجيعه ودعمه ليخرج من هذه الأزمة سريعًا".