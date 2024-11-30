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تشخيص مشكلة مبابي مع ريال مدريد

رياضة

2024-11-30 | 12:37
تشخيص مشكلة مبابي مع ريال مدريد
المصدر:
موقع كووورة
3,131 مشاهدة

أصبح الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، حديث العالم أجمع في الأيام الماضية، بعد الأداء المخيب خلال الخسارة بنتيجة (0-2) ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وانهالت الانتقادات على مبابي خاصة أنه لعب في مركزه المفضل كجناح أيسر بعد إصابة فينيسيوس جونيور، ولم يظهر بالمستوى المتوقع.

وفي هذا الإطار قال آلان جيريس نجم المنتخب الفرنسي السابق وبطل أوروبا نسخة 1984، بشأن أسباب أزمة مبابي وكيف يخرج منها، "حتى الآن لم يحقق مبابي النجاح المنتظر منه مع ريال مدريد، وهو يملك موهبة هائلة لكن يجد صعوبة في إظهارها، والاندماج في طريقة لعب الفريق".

وعن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى مبابي مع الريال، قال جيريس "حقيقة لا أعرف الإجابة، فمستواه متراجع منذ فترة. لقد كان يسجل 52 هدفا في الموسم، وقبل رحيله عن باريس واجه مشاكل ولم يكن فعالا في يورو 2024. قد يكون السبب أنه لا يلعب في مركزه أو أنه لم يتأقلم مع زملائه الجدد، لا أعرف السبب".

وأضاف "لقد شارك في مركزه المفضل بالفعل، ولم يقدم المردود المنتظر وأهدر ركلة جزاء، هذا يدل على أن المشكلة تكمن في عقله، يجب أن يكون مبابي في حالة نفسية جيدة خلال الفترة المقبلة".

وتابع "لا أعتقد أن مبابي تأثر برحيله عن باريس. طموحات اللاعب كبيرة، وأدرك أنه لن يبلغها سوى مع ريال مدريد على وجه التحديد، فغادر. هي خطوة بمثابة تحد، حاليا مبابي يمر بمشكلة، وعليه إخراج نفسه منها في أسرع وقت".

وأردف "لقد عشت موقفا مشابها لهذا في بداية مسيرتي، وأنصح مبابي أن يلعب ببساطة ويحاول العثور على رابط مع زملائه على أرض الملعب، يجب على المقربين منه مساعدته وتشجيعه ودعمه ليخرج من هذه الأزمة سريعًا".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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