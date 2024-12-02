Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل غير صلاح من موقفه للتجديد مع ليفربول؟

رياضة

2024-12-02 | 12:01
هل غير صلاح من موقفه للتجديد مع ليفربول؟
المصدر:
وكالات
377 مشاهدة

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، أن الفرعون المصري محمد صلاح، غير موقفه بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد صلاح في آنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فإن صلاح لا يزال ينتظر موقف ليفربول بشأن تجديد عقده، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه في صفقة مجانية.

وأضاف: "صلاح لم يدخل في أي مفاوضات مع أندية أخرى، لأن عقده لا يسمح له بذلك حاليًا، لكن بدءًا من 1 كانون الثاني، سيكون بإمكان الفرعون المصري التفاوض مع أي نادٍ آخر".

وأكد: "صلاح سيوافق على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وذلك وفقا لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنا".

وكان ليفربول قد أكد أن المناقشات مع صلاح مستمرة، من خلال وكيله رامي عباس، وتسير بشكل إيجابي، لكن صلاح نفسه محبط من وتيرة المحادثات وغير مقتنع بأن النادي سيلبي مطالبه.

ولفت إلى أن أولوية صلاح هي تمديد عقده مع ليفربول، والبقاء بألوان الريدز.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن صلاح يرغب في تمديد عقده لمدة 3 مواسم، قبل أن يلقي بتصريحه الجدلي بشأن أنه بات أقرب للرحيل من البقاء في قلعة آنفيلد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

ليفربول

صلاح

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
كاساس يعلن القائمة الأولية لخليجي 26
13:20 | 2024-12-02
الشرطة يخسر أمام برسيبوليس في "أبطال آسيا"
11:03 | 2024-12-02
مبابي يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد
10:56 | 2024-12-02
قرار صادم من "فيفا" لاندية الدوري السعودي!
07:08 | 2024-12-02
فابريغاس لم يقرر بعد.. علي جاسم يريد المشاركة في خليجي 26 لعدة أسباب
06:00 | 2024-12-02
19 يوماً على انطلاق "خليجي 26".. هل سيحافظ العراق على اللقب؟
04:10 | 2024-12-02
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
29.06%
10:30 | 2024-12-01
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
10:30 | 2024-12-01
الفصائل المسلحة السورية توجه رسالة الى العراقيين
21.61%
12:07 | 2024-12-01
الفصائل المسلحة السورية توجه رسالة الى العراقيين
12:07 | 2024-12-01
العراق جزء من القضية.. خفايا سحب الجنسية الكويتية من الفنانين نوال وداود حسين
14.92%
02:56 | 2024-12-01
العراق جزء من القضية.. خفايا سحب الجنسية الكويتية من الفنانين نوال وداود حسين
02:56 | 2024-12-01
شخص يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه
11.91%
09:30 | 2024-12-01
شخص يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه
09:30 | 2024-12-01
القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق
11.67%
12:25 | 2024-12-01
القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق
12:25 | 2024-12-01
هل ستكون عطلة لكل العراقيين بعد 10 أيام؟
10.83%
10:47 | 2024-12-01
هل ستكون عطلة لكل العراقيين بعد 10 أيام؟
10:47 | 2024-12-01
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. ما حصل في مجلس النواب اليوم
Play
بالفيديو.. ما حصل في مجلس النواب اليوم
11:15 | 2024-12-02
بالفيديو.. المياه تبتلع شاحنة في طوزخورماتو
Play
بالفيديو.. المياه تبتلع شاحنة في طوزخورماتو
10:56 | 2024-12-02
الاتصالات تتعمق بحظر المواقع والتطبيقات
Play
الاتصالات تتعمق بحظر المواقع والتطبيقات
09:20 | 2024-12-02
ضابط ينهي حياة "سائق كيا" بسبب مزاحمة على الطريق
Play
ضابط ينهي حياة "سائق كيا" بسبب مزاحمة على الطريق
05:30 | 2024-12-02
مخاوف من استمرار تأخر وصول جداول الموازنة الى البرلمان
Play
مخاوف من استمرار تأخر وصول جداول الموازنة الى البرلمان
05:14 | 2024-12-02
سكك "غير سالكة" في بلد أوّل قطار بالشرق الاوسط
Play
سكك "غير سالكة" في بلد أوّل قطار بالشرق الاوسط
03:00 | 2024-12-02
كهرباء صلاح الدين: معاناة مستمرة رغم الميزانيات الضخمة‎
Play
كهرباء صلاح الدين: معاناة مستمرة رغم الميزانيات الضخمة‎
03:58 | 2024-12-01
التعداد السكاني العاشر.. العراق يتعرف على سكانه
Play
التعداد السكاني العاشر.. العراق يتعرف على سكانه
03:00 | 2024-12-01
62 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق‎
Play
62 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق‎
02:56 | 2024-12-01
دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية‎
Play
دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية‎
14:35 | 2024-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.