هل غير صلاح من موقفه للتجديد مع ليفربول؟

وينتهي عقد في آنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فإن لا يزال ينتظر موقف ليفربول بشأن تجديد عقده، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه في صفقة مجانية.وأضاف: "صلاح لم يدخل في أي مفاوضات مع أندية أخرى، لأن عقده لا يسمح له بذلك حاليًا، لكن بدءًا من 1 كانون الثاني، سيكون بإمكان الفرعون التفاوض مع أي نادٍ آخر".وأكد: "صلاح سيوافق على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وذلك وفقا لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنا".وكان ليفربول قد أكد أن المناقشات مع مستمرة، من خلال وكيله رامي عباس، وتسير بشكل إيجابي، لكن نفسه محبط من وتيرة المحادثات وغير مقتنع بأن النادي سيلبي مطالبه.ولفت إلى أن أولوية هي تمديد عقده مع ليفربول، والبقاء بألوان الريدز.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن يرغب في تمديد عقده لمدة 3 مواسم، قبل أن يلقي بتصريحه الجدلي بشأن أنه بات أقرب للرحيل من البقاء في قلعة آنفيلد.