حراس المرمى في ورطة.. قانون جديد يحدد مدة مسك الكرة

وينص الحالي على أن حكم الساحة لديه الحق في معاقبة حارس المرمى إذا استغرق وقتا طويلا في حمل الكرة قبل التمرير، ولكن معظم الحكام يترددون في احتساب مخالفة ضدهم.ولمنع المزيد من إهدار الوقت، وهو الأمر الذي كانت العقوبة الأصلية تهدف إلى مكافحته، فإن الجديدة، التي تمت تجربتها على في الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما، ربما يتم تعميمها مستقبلا.وينص الجديد على أنه "تتم معاقبة حراس المرمى الذين يمسكون الكرة أكثر من 8 ثوان، باحتساب ضربة ركنية لصالح المنافس"، بحسب آخر تحديث من صحيفة "تايمز" .ومن المقرر أن يتم تمديد هذا ليشمل دوريات كرة القدم في مالطا، وسيقوم المسؤولون بالعد التنازلي من 5 إلى صفر لتحذير حراس المرمى بشأن المدة المتبقية لهم لتمرير الكرة.وفي مالطا، أمسك حراس المرمى الكرة 796 مرة دون أن يتجاوزوا الحد الأقصى لـ8 ثوان المذكورة.ومن المقرر أن تتم تجربة هذا أيضا في الدوري الإيطالي تحت 20 عاما، حيث يتم احتساب رمية تماس بدلا من ركلة ركنية.