الخليفي يكشف سبب فشل "السوبرليغ": لا وجود له إلا في رؤوس بعض الواهمين

وقال الخليفي في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن دوري "السوبرليغ": "لا وجود له. في الواقع، لم يكن موجودا أبدا، إلا في رؤوس بعض الأشخاص الواهمين (أو المخدوعين). والآن، مع الصيغة الجديدة لمسابقات الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للأندية التي تم تجديدها، الأمر مستحيلا".وشدد الخليفي: "لن يدعمه أحد: لا الجماهير، ولا اللاعبون، ولا وسائل الإعلام، ولا الحكومات، ولا الأندية؟ أنت تعلم أن ناديين فقط يدعمانك، آمل أن يدركا يوما ما خطأهما في الحكم ويعودا إلى الأسرة الأوروبية".وأوضح: "لقد تغيرت الأندية الأوروبية تماما في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت في السابق للنخبة القليلة، لدينا الآن أكثر من 700 نادي، من جميع الأشكال والأحجام، من جميع أنحاء أوروبا".وكشف رئيس الأندية الأوروبية: "نحن نفكر في كيفية جعلها أكثر تجارية، وأكثر استراتيجية، وكذلك كيفية تعزيز علاقتنا مع المعنيين، ويجب عليهم جميعا أن يعملوا معا، جنبا إلى جنب، من أجل مصلحة كرة القدم".وختم الخليفي: "يمكنك تحقيق الكثير من خلال بناء الجسور من أجل المصلحة الجماعية، أكثر بكثير من القتال وخلق الحواجز بدافع المصلحة الذاتية، لهذا السبب فشل دوري السوبر الأوروبي، ولن يعود أبدا مع وجود قوية وتعمل لصالح الجميع".