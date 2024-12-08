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الخليفي يكشف سبب فشل "السوبرليغ": لا وجود له إلا في رؤوس بعض الواهمين
Alsumaria Tv
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أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، القطري ناصر الخليفي بأنه "لا وجود لدوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ) إلا في رؤوس بعض الواهمين".
وقال الخليفي في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن دوري "السوبرليغ": "لا وجود له. في الواقع، لم يكن موجودا أبدا، إلا في رؤوس بعض الأشخاص الواهمين (أو المخدوعين). والآن، مع الصيغة الجديدة لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
وكأس العالم للأندية التي تم تجديدها، أصبح
الأمر مستحيلا".
وشدد الخليفي: "لن يدعمه أحد: لا الجماهير، ولا اللاعبون، ولا وسائل الإعلام، ولا الحكومات، ولا الأندية؟ أنت تعلم أن ناديين فقط يدعمانك، آمل أن يدركا يوما ما خطأهما في الحكم ويعودا إلى الأسرة الأوروبية".
وأوضح: "لقد تغيرت رابطة
الأندية الأوروبية تماما في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت في السابق للنخبة القليلة، أصبح
لدينا الآن أكثر من 700 نادي، من جميع الأشكال والأحجام، من جميع أنحاء أوروبا".
وكشف رئيس رابطة
الأندية الأوروبية: "نحن نفكر في كيفية جعلها أكثر تجارية، وأكثر استراتيجية، وكذلك كيفية تعزيز علاقتنا مع المعنيين، ويجب عليهم جميعا أن يعملوا معا، جنبا إلى جنب، من أجل مصلحة كرة القدم".
وختم الخليفي: "يمكنك تحقيق الكثير من خلال بناء الجسور من أجل المصلحة الجماعية، أكثر بكثير من القتال وخلق الحواجز بدافع المصلحة الذاتية، لهذا السبب فشل دوري السوبر الأوروبي، ولن يعود أبدا مع وجود رابطة
قوية وتعمل لصالح الجميع".
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