الأندية العراقية وكاساس قبل كأس الخليج.. أين وصلت قضية تفريغ اللاعبين؟

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ويستعد منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الحالي وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.ورفضت أغلب أندية دوري نجوم العراق، تفريغ لاعبيها في حال استمرار منافسات البطولة، كونها ستتأثر بغياب أبرز اللاعبين وأنها لن يكون بمقدورها تحقيق نتائج إيجابية في المباريات، لذلك طلبت من رئيس الاتحاد عدنان درجال إيقاف منافسات الدوري أثناء فترة إقامة كأس الخليج في الكويت.والاتحاد سبق أن اقترح على خيسوس كاساس استدعاء لاعبَين فقط من كل فريق، كي لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها، لكن هذا القرار أيضاً لم يلقَ قبولا لدى الأندية التي أكدت صعوبة الأمر، لتعود وتطالب بإيقاف منافسات دوري نجوم في الربع الأخير من الشهر الحالي.بدوره، مدرب كاساس أبلغ الاتحاد بأنه يرغب باستدعاء أكبر عدد ممكن من اللاعبين في الدوري المحلي كون تقام خارج أيام (فيفا دي)، إذ من الصعب جداً توفر بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا لرفض أنديتهم تفريغهم وأيضاً لأن الاتحاد سبق أن أبلغ كاساس بضرورة المنافسة على اللقب في هذه النسخة، بالتالي يسعى المدرب لاستدعاء أفضل اللاعبين المتاحين.لكن درجال فكر بحل وسطي يرضي جميع الأطراف، حيث قرر إقامة المباريات المؤجلة فقط في فترة كأس الخليج، إذ إن أندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك، ستلعب مبارياتها بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب المشاركة الخارجية في بطولات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 ودوري أبطال الخليج، وهذا المقترح لاقى قبول كاساس والأندية العراقية، بحسب