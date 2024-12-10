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الأندية العراقية وكاساس قبل كأس الخليج.. أين وصلت قضية تفريغ اللاعبين؟

رياضة

2024-12-10 | 02:50
الأندية العراقية وكاساس قبل كأس الخليج.. أين وصلت قضية تفريغ اللاعبين؟
481 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

لجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى حل وسط من أجل إرضاء الأندية المحلية ومدرب المنتخب خيسوس كاساس بشأن تفريغ لاعبي فرق دوري نجوم العراق لتمثيل أسود الرافدين في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

ويستعد منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق البطولة في 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.

ورفضت أغلب أندية دوري نجوم العراق، تفريغ لاعبيها في حال استمرار منافسات البطولة، كونها ستتأثر بغياب أبرز اللاعبين وأنها لن يكون بمقدورها تحقيق نتائج إيجابية في المباريات، لذلك طلبت من رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال إيقاف منافسات الدوري أثناء فترة إقامة بطولة كأس الخليج في الكويت.

والاتحاد العراقي سبق أن اقترح على خيسوس كاساس استدعاء لاعبَين فقط من كل فريق، كي لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها، لكن هذا القرار أيضاً لم يلقَ قبولا لدى الأندية التي أكدت صعوبة الأمر، لتعود وتطالب بإيقاف منافسات دوري نجوم العراق في الربع الأخير من الشهر الحالي.

مقترح من درجال ينقذ الموقف ويرضي كاساس
بدوره، مدرب العراق كاساس أبلغ الاتحاد العراقي بأنه يرغب باستدعاء أكبر عدد ممكن من اللاعبين في الدوري المحلي كون البطولة تقام خارج أيام (فيفا دي)، إذ من الصعب جداً توفر بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا لرفض أنديتهم تفريغهم وأيضاً لأن الاتحاد العراقي سبق أن أبلغ كاساس بضرورة المنافسة على اللقب في هذه النسخة، بالتالي يسعى المدرب لاستدعاء أفضل اللاعبين المتاحين.

لكن درجال فكر بحل وسطي يرضي جميع الأطراف، حيث قرر إقامة المباريات المؤجلة فقط في فترة كأس الخليج، إذ إن أندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك، ستلعب مبارياتها بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب المشاركة الخارجية في بطولات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 ودوري أبطال الخليج، وهذا المقترح لاقى قبول كاساس والأندية العراقية، بحسب winwin.
 
وسينطلق معسكر المنتخب العراقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت المقبل، استعداداً للدخول في البطولة، إذ سيلعب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.

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الأندية العراقية وكاساس

كأس الخليج

تفريغ اللاعبين

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