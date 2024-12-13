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رونالدو في ايران للمرة الثانية

رياضة

2024-12-13 | 01:52
رونالدو في ايران للمرة الثانية
1,949 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
من المقرر ان تتكرر الفرصة أمام الجماهير الإيرانية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي مجددا على أرضها، عقب الزيارة التاريخية عام 2023.

وزار رونالدو إيران في ايلول من عام 2023، عندما حل "ضيفا" مع النصر على فريق برسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الماضي.
 
وحظي الأسطورة البرتغالية بـ"حفاوة كبيرة"، سواء من المسؤولين أو الجماهير، مع تقديم العديد من الهدايا التذكارية له، بعد وصوله مباشرة وأثناء مغادرته الأراضي الإيرانية، مع بعثة النصر.
 
وأعلن الإعلامي الرياضي المختص في الشؤون الآسيوية بدر بالعبيد، زيارة نادي النصر للأراضي الإيرانية، خلال شهر فبراير من العام القادم "2025".
 
وكشف العبيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الفرق الإيرانية، حق اللعب على أراضيها مجددا في البطولة القارية، خلال الفترة القادمة.
 
وأوضح الإعلامي الرياضي أن "النصر سيزور إيران لمواجهة برسبوليس، يوم 17 شباط 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي".
 
ويحتل النصر المركز الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة.
 
ويأتي بيرسبوليس الإيراني في المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقطة.
 
وتأهل النصر سلفا إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية، لذلك فإن مباراته أمام برسبوليس، ستكون تحصيل حاصل، من أجل تحسين مركز الفريق، في جدول ترتيب مرحلة الدوري.
 
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في شهر تشرين الاول الماضي، حظر لعب الفرق الإيرانية على أراضيها، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الظروف السياسية في المنطقة.

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