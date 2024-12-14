في مجموعة العراق.. المنتخب السعودي يتلقى ضربة "موجعة" قبل خليجي 26

وتعرض نجم الهلال لكسور خفيفة في الوجه خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الرائد، أمسية السبت 7 ديسمبر/ كانون الجاري، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري روشن، ما اضطره إلى مغادرة أرض الملعب على نقالة، قبل أن يخضع لفحوص طبية معمقة حددت طبيعة الإصابة.ورغم تلك الإصابة كانت الجماهير السعودية متفائلة بقدرة اللاعب على تجاوز مرحلة الخطر، والتعافي سريعًا من آثار الإصابة حتى يكون ضمن تشكيل الأخضر في الخليجية، خاصةً بعد خضوعه لحصص علاجية مكثفة.ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودي في تقرير لها، أن فرص مشاركة سالم الدوسري في خليجي 26 تضاءلت، حيث سيتوقف ذلك على نتائج الفحوص الطبية التي خضع إليها مؤخرًا، والتي على إثرها سيحدد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إبقاء اللاعب ضمن القائمة النهائية من عدمه.وكان المصدر نفسه قد أكد في وقت سابق أن قائد نادي الهلال يحتاج إلى ارتداء قناع خلال الفترة المقبلة من أجل حماية وجهه بعد دخول التدريبات، وسيقضي اللاعب فترة راحة ما بين أسبوع إلى 10 أيام، حتى يتمكن من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، لكن الأنباء القادمة من السعودية تشير إلى أن اللاعب يتجه للغياب عن .ولا يشارك سالم الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي منذ بدايتها، على الرغم من ورود اسمه ضمن القائمة الأولية التي أعدها المدرب رينارد قبل أيام، ومن المتوقع أن ينتظر رينارد وقتًا إضافيًا لتحديد قائمته النهائية، من أجل التأكد من قدرة نجم الهلال على السفر إلى الكويت، باعتباره أحد أبرز ركائز منتخب بلاده.