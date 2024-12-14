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في مجموعة العراق.. المنتخب السعودي يتلقى ضربة "موجعة" قبل خليجي 26

رياضة

2024-12-14 | 04:31
في مجموعة العراق.. المنتخب السعودي يتلقى ضربة &quot;موجعة&quot; قبل خليجي 26
3,535 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقلّصت فرص نجم الهلال سالم الدوسري في المشاركة مع منتخب بلاده السعودية ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) بالكويت، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الوجه.

وتعرض نجم الهلال لكسور خفيفة في الوجه خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الرائد، أمسية السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري روشن، ما اضطره إلى مغادرة أرض الملعب على نقالة، قبل أن يخضع لفحوص طبية معمقة حددت طبيعة الإصابة.

ورغم تلك الإصابة كانت الجماهير السعودية متفائلة بقدرة اللاعب على تجاوز مرحلة الخطر، والتعافي سريعًا من آثار الإصابة حتى يكون ضمن تشكيل الأخضر في البطولة الخليجية، خاصةً بعد خضوعه لحصص علاجية مكثفة.

تقلص فرص لحاق سالم الدوسري بخليجي 26
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودي في تقرير لها، أن فرص مشاركة سالم الدوسري في خليجي 26 تضاءلت، حيث سيتوقف ذلك على نتائج الفحوص الطبية الدقيقة التي خضع إليها مؤخرًا، والتي على إثرها سيحدد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إبقاء اللاعب ضمن القائمة النهائية من عدمه.

وكان المصدر نفسه قد أكد في وقت سابق أن قائد نادي الهلال يحتاج إلى ارتداء قناع خلال الفترة المقبلة من أجل حماية وجهه بعد دخول التدريبات، وسيقضي اللاعب فترة راحة ما بين أسبوع إلى 10 أيام، حتى يتمكن من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، لكن الأنباء القادمة من السعودية تشير إلى أن اللاعب يتجه للغياب عن البطولة.

ولا يشارك سالم الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي منذ بدايتها، على الرغم من ورود اسمه ضمن القائمة الأولية التي أعدها المدرب رينارد قبل أيام، ومن المتوقع أن ينتظر رينارد وقتًا إضافيًا لتحديد قائمته النهائية، من أجل التأكد من قدرة نجم الهلال على السفر إلى الكويت، باعتباره أحد أبرز ركائز منتخب بلاده.
 
وتنطلق بطولة خليجي 26 في الكويت يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، وأوقعت القرعة منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية، حيث يستهل مشواره بمواجهة البحرين يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم اليمن بعدها بثلاثة أيام، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة العراق يوم 28 من الشهر نفسه.

وانطلق معسكر المنتخب السعودي في الرياض، الخميس، تحضيرًا لخليجي 26 وسيستمر إلى غاية السفر إلى الكويت، حيث سيتخلله لقاء ودي واحد أمام ترينيداد وتوباغو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الشباب.
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المنتخب السعودي

يتلقى ضربة "موجعة"

خليجي 26

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