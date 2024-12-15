هل سيغادر العراقي علي جاسم نادي كومو الإيطالي؟

ولم يحظَ اللاعب علي جاسم بفرصة اللعب مع كومو سوى في مباراتين وشارك فيهما كبديل، إذ وصل مجموع دقائق لعبه إلى 9 دقائق فقط، في حين أن الدوري الإيطالي وصل إلى الجولة الـ16.وغادر اللاعب علي جاسم إيطاليا وعاد إلى منذ أيام، حيث خاص تدريبات مكثفة مع فريقه السابق الكهرباء، ليكون جاهزًا للالتحاق بالمنتخب العراقي، يوجد حاليًّا مع وفد أسود الرافدين في الدوحة لخوض معسكر تدريبي يستمر حتى العشرين من شهر ديسمبر/ كانون الجاري، استعدادًا لكأس الخليج.وعلي جاسم لا يرغب في العودة إلى كومو بعد انتهاء بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، إذ يتطلع إلى النظر في العروض التي تلقاها عن طريق أعماله، خصوصًا وأنه يحظى بالمتابعة من قبل أندية سعودية وهولندية، أبدت رغبة كبيرة في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/ كانون الثاني المقبل.كما ان علي جاسم لم يحسم وجهته بعد، وينتظر قرارًا من مدرب كومو سيسك فابريغاس، إذ سينتظر حتى مطلع الشهر المقبل، وفي حال لم يتغير الحال بالنسبة إليه، فإن اللاعب لن يبقى في إيطاليا وهو وضع دوري روشن السعودي في صدارة اهتماماته، خصوصًا بعد التشجيع الذي تحصل عليه من زميليه يوسف أمين وإبراهيم بايش.وسيستمع أعمال اللاعب إلى العروض خلال فترة لعبه في كأس الخليج بالكويت، وفي حال كان هناك أي عرض يلبي طموحات موكله، فإن جاسم قد يتفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه في الكويت، بعد انتهاء مشاركة في كأس الخليج.وانتقل الدولي (20 عامًا) إلى صفوف فريق كومو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفيةـ وتحديدًا يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، بعقد يستمر لمدة 3 سنوات. وكان اللاعب قد دخل في دورات مكثفة لتعلم اللغة الإنجليزية، قبل انتقاله إلى صفوف كومو الإيطالي، ليتمكن من التأقلم مع زملائه في الإيطالي.