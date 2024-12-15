الكشف عن تشكيل ديربي مانشستر اليوم

وشهد تشكيل أموريم مفاجأة كبيرة، حيث استبعد لاعبيه، أليخاندرو جارناشو وماركوس راشفورد، من قائمة المباراة، ولم يضعهما حتى على دكة البدلاء.وجاء هذا القرار في ظل تقارير صحفية، تفيد باعتزام مان بيع راشفورد، في كانون ثان المقبل، في ظل عدم رضا الجميع داخل النادي عن مستواه.. كما لم يظهر جارناتشو بأفضل مستوياته، في الأسابيع الأخيرة.وترغب الشياطين الحمر في تعويض الخسائر المالية، التي تكبدها النادي في الفترة الأخيرة، عبر بيع بعض اللاعبين، مثل راشفورد وكريستيان إريكسن.ويتقاضى المهاجم الإنجليزي راتبا مرتفعا، إذ يحصل على 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.حراسة المرمى: إيدرسون.الدفاع: ووكر، دياز، جفارديول.الوسط: جوندوجان، برناردو سيلفا، دي بروين، ماتيس نونيز.الهجوم: فودين، دوكو، هالاند.حراسة المرمى: أندريه أونانا.الدفاع: دي ليخت، ماجواير، مارتينيز.الوسط: مزراوي، ماونت، أوجارتي، دالوت.الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.ويدخل مان سيتي اللقاء، وهو في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يحتل اليونايتد المرتبة الـ13 برصيد 19 نقطة.